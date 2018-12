García Belaunde: Creo que Salaverry ha cometido una precipitación

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) dijo creer esta noche que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , cometió "una precipitación" al permitir que se registren nuevas bancadas en el Parlamento.

Sin embargo, el legislador se mostró de acuerdo con que los parlamentarios no agrupados puedan conformar bancadas, puesto que al ser no agrupados se ven "reducidos" en sus derechos como congresistas.

"Creo que Daniel Salaverry ha cometido una precipitación, yo estoy de acuerdo en que esas 21 personas tienen que formar una bancada y no pueden estar libres porque es cierto lo que tú has dicho hace un momento en el sentido en que están disminuidos porque, por ejemplo, no pueden participar en comisiones y tienen que ir prestados", sostuvo en una entrevista con Canal N.

García Belaunde consideró que el presidente del Congreso ha debido esperar la opinión de la Comisión de Constitución para tomar la decisión de permitir el registro de nuevas bancadas.

"Cuando se aprueba que esta sentencia sea interpretada por la Comisión de Constitución ha debido esperarse, y si la Comisión de Constitución se demora mucho ha debido exhortar el presidente a que la comisión se pronuncie", señaló.

"En 5 meses no se ha pronunciado esta Comisión, y es verdad que es un exceso, pero eso no te debe de llevar a que una vez establecido este mecanismo tú puedas saltarte el mismo. El presidente del Parlamento es el primero de los congresistas, pero no está por encima de todos nosotros", indicó.

Como se recuerda, esta tarde Daniel Salaverry levantó la sesión del Consejo Directivo y dejó sin votar la cuestión previa que planteó el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, para ver si se anulaba o no la resolución firmada por el titular del Legislativo que permitió que la Oficialía Mayor del Congreso admitiera nuevas bancadas.