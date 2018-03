El portavoz de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, manifestó hoy que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debe dar un paso al costado y evitar que se proceda su vacancia con las consecuencias políticas que traería consigo para el país.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario aclaró que su bancada esperará a que Kuczynski responda a las interrogantes de la comisión Lava Jato el próximo 16 de marzo para decidir si apoyarán o no la moción de vacancia.

"Hemos decidido esperar al 16 de marzo escuchar sus descargos (de PPK) y de acuerdo a eso tomaremos una decisión", expresó.

Sin embargo, el congresista sostuvo que, debido a que PPK no ha sabido aclarar sus vínculos con la empresa Odebrecht y que por eso ha generado la desconfianza hacia su gestión, el jefe de Estado debería renunciar al cargo y darle el paso a su vicepresidente Martín Vizcarra.

"La vacancia perjudica más la estabilidad política, la renuncia no tanto o casi nada o muy poco, me parece lo más conveniente es que dé cuenta que no tiene posibilidad de tener éxito alguno y que su segundo (Vizcarra) pueda gobernar. Seguro lo hará mejor", alegó.

García Belaunde recalcó, además, que ningún miembro de su bloque ha firmado aún la moción, como deslizó el vocero del Frente Amplio, Wilbert Rozas, quien dijo que el acciopopulista Armando Villanueva ya había estampado su rúbrica en la solicitud.