García Belaunde: "Alva Castro salía y entraba de la embajada de Brasil como si fuera su casa"

En vista de las declaraciones del exfuncionario de Odebrecht Jorge Barata a fiscales peruanos, en Brasil, en las que confirmó la entrega de US$ 200 mil para la campaña electoral del Apra a través de Luis Alva Castro, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, sostuvo que el exdiputado aprista era asiduo visitante de la embajada de Brasil en Perú.

"Yo soy vecino de la embajada de Brasil, he visto en el primer gobierno entrar y salir a (Luis) Alva Castro como si fuera su casa y luego, como promovió Chavimochic porque es de Trujillo. (...) La relación de Alva Castro con Odebrecht es de vieja data", comentó el legislador.

En ese contexto, García Belaunde no demostró extrañeza ante las versiones de que Alva Castro le habría solicitado US$ 200 mil dólares a Jorge Barata. No obstante, dijo que ve "difícil" que el expresidente Alan García haya tenido conocimiento de ello.

​"Podría no haber sabido y, en todo caso, hay demasiada gente al lado de García que se ha corrompido con Odebrecht pero hay que averiguar si fue por corrupción propia o ajena, por ellos mismos o eran testaferros de alguien mas arriba: (Enrique) Cornejo o (Alan) García; eso tendrá que establecerse...", subrayó.

Crítica a Vizcarra

En otro pasaje de la entrevista, el parlamentario acciopopulista discrepó con el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra, quien cuestionó la aplicación de la medida de prisión preventiva, pidió al Congreso que revise sus alcances y al Ministerio Público y al Poder Judicial que reflexionen al respecto.

En opinión de García Belaunde, los comentarios del mandatario constituyen una intromisión en otro poder del Estado.

"El presidente no tiene que hacer nada de eso, no le corresponde. Quien defiende a los fiscales son los fiscales supremos, la propia institución o el Poder Judicial, pero el jefe del Ejecutivo no lo hace, y el resto no lo hace; no lo ha hecho la Defensoría ni el Tribunal Constitucional. (...) No debe opinar de eso, es intervención, más light, más descafeinada, pero está pechando a todo el mundo; el presidente no puede estar haciendo esas cosas, tiene que dedicarse a trabajar por el país, hacer obras, promover inversión (...), no estar pechando a otros poderes del Estado" criticó.