García Belaunde: "En Acción Popular no hemos negado antes voto de confianza a un gabinete"

El portavoz de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, expresó este miércoles que, de no suceder algún imprevisto, su bancada le otorgará mañana el voto de confianza al gabinete que lidera Mercedes Aráoz.

"Siempre hemos dicho que no recordamos que Acción Popular le haya dejado de dar el voto de confianza a un gabinete; eso, sin embargo, no significa que le otorgaremos mañana el voto a los ministros, dependerá de lo que pase durante la presentación de Aráoz", dijo en diálogo con Perú21.

Respecto al pedido de congresistas como Héctor Becerril y Mauricio Mulder, que exigieron a la premier a que se disculpe a nombre del Ejecutivo por los calificativos que usó el presidente Pedro Pablo Kuczynski —que llamó "circo" a la comisión de Fiscalización—, García Belaunde apuntó que la premier "tendrá que decir algo".

"Alguna explicación tiene que dar Araóz (sobre lo que dijo Kuczynski), porque ella se presentará al mismo circo, a menos que algo haya cambiado súbitamente en la opinión del presidente", sostuvo.

En esa línea, consideró que ese incidente no debe condicionar el voto de confianza que el Congreso le otorgue eventualmente al Consejo de Ministros: "La declaraicón del mandatario no es fraterna, pero eso no daña una relación que ha empezado bien y que tiene vicios de buena voluntad".