En mensaje directo a sus principales detractores políticos, entre los que mencionó a dos ex mandatarios y dos ex primeras damas, el ex presidente Alan García afirmó que durante 20 años muchos repitieron "Alan corrupto", pero advirtió que ahora ellos se "encuentran presos o prófugos".

En su cuenta de Twitter, Alan García se dirigió al ex gobernante Ollanta Humala y a la ex primera dama, Nadine Heredia, quienes se encuentran bajo prisión preventiva, por presunto lavado de activos, así como al prófugo Alejandro Toledo y a su esposa, Eliane Karp, investigados por el caso Ecoteva.

Tras rechazar los cuestionamientos en su contra, Alan García reiteró que "simplemente, no me vendo como ellos".

"Usan mentiras sin efecto pero dicen: "Es que Alan es muy hábil, los jueces son apristas, etc". Simplemente, no me vendo como ellos", escribió el líder aprista.