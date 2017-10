Luis Galarreta, presidente del Congreso, calificó de “inapropiado” que el Tribunal Constitucional (TC) haya ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar una presunta amenaza a sus funciones de parte del Legislativo por el caso El Frontón.

“No podemos aceptar y es absolutamente inapropiado que se pretenda, en un organismo supranacional, querer vender la idea que en el Perú no existe equilibrio de poderes, democracia... No existe el debido proceso, el estado de derecho, cuando eso no es real”, dijo en conferencia de prensa.

Como se recuerda, el pasado 25 de abril, un grupo de ex marinos presentó una acusación constitucional contra los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinoza y Carlos Ramos por dejar sin efecto el enunciado de una sentencia del TC de 2013, que daba cuenta que lo ocurrido en El Frontón, no era delito de lesa humanidad. Dicha denuncia fue admitida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Galarreta mencionó que en la Junta de Portavoces, salvo una abstención, van a tener un pronunciamiento institucional. “En el parlamento existen tres instancias. Incluso la Subcomisión de Acusaciones toma una posición, la Permanente toma otra posición y el pleno tomaría otra posición en ese supuesto, (...) los invito a revisar las estadísticas, deben haber habido más de cien denuncias a diferentes ministros, miembros del TC que se han visto”, añadió.