El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, reveló que el expresidente Alberto Fujimori cuenta con asesores que le sugieren cuadros para la lista de candidatos al Congreso de su partido. Esto luego de que se diera a conocer un audio en el que se escucha al exmandatario coordinar la ubicación en la lista por Puno del exdirigente vecinal Crisóstomo Benique.

“Cuando llega el presente proceso electoral, frente al cierre inconstitucional del Congreso, el partido participa pese a no estar de acuerdo con la disolución. En ese marco, tenemos un programa de elección interna en el que llegan nombres de posibles candidatos (…). En ese camino, ¿cómo no pedirle al líder fundador sus sugerencias para candidatos?”, manifestó a Canal N.

Cabe indicar que más temprano, Galarreta dijo al diario El Comercio que tuvo reuniones con el expresidente Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo en las que le consultó sobre los posibles candidatos para la campaña fujimorista al Congreso del 2020.

“He visitado a Fujimori para hablar, es muy importante conversar con él. Se requieren sugerencias para las elecciones. Él recurre a una o dos personas que son cercanas a él y le sugieren nombres, hay un grupo que lo apoya en plantear propuestas. En el caso de Puno creo que ha sido así”, refirió.

“El audio es la demostración que la unidad del fujimorismo es real y avanza. El fujimorismo es un solo grupo, el partido es formal, tiene varias instancias”, agregó.

Cabe indicar que Benique, quien fue excluido del proceso electoral por presentar información falsa en su hoja de vida, dijo a Radio Exitosa que él grabó la llamada que tuvo con el ex jefe de Estado y reveló detalles de su encuentro con Alberto Fujimori el pasado 21 de noviembre.

“Yo viajé desde Juliaca a Lima para almorzar con él. Yo llegué el día jueves en la mañana en Cruz del Sur. El jueves 21 de noviembre. Fui con un amigo a la reunión, porque la verdad yo no conozco bien por donde queda, pero al final el personal del INPE nos indicó que entraba uno y entré yo. Pasé, me invitó un ceviche. Él me decía que no me preocupe por el número”, añadió.