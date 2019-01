Galarreta dijo que puede "dar fe que Noceda se sintió fastidiada" por tocamientos de López

En una reciente sesión de la Comisión de Ética del Congreso, el parlamentario Luis Galarreta ofreció su testimonio en torno a la denuncia por tocamientos indebidos de la congresista no agrupada Paloma Noceda en contra de legislador de Fuerza Popular, Luis López Vilela.

Recordemos que la congresista independiente formalizó el pasado 12 de diciembre su acusación contra su ex colega de bancada, López Vilela. El sonado hecho habría ocurrido en el primer periodo legislativo del 2016.

En un primer momento, Galarreta manifestó que no fue testigo del suceso, pero sí de la queja de la congresista Noceda en aquel momento cuando era vocero oficial de Fuerza Popular. "Lo que me dijo en ese momento, y puedo dar fe de su malestar, molestia e incomodidad por la forma como la había saludado el congresista López", señaló.

Galarreta añadió que transcurrió una semana, y se reunió con López Vilela. "Se sorprendió y le dije... bueno, eso es lo que la congresista Noceda me ha dicho, está incómoda y no le gusta la forma cómo la ha saludado. Él lo negó, entendí que se había superado", precisó el parlamentario.

El también ex presidente del Congreso manifestó que está en contra de la violencia hacía la mujer, y que su testimonio no solo lo está dando como ex vocero del partido naranja sino por la amistad y aprecio que guarda para con Noceda.