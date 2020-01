La abogada sostiene que si bien este Congreso tendrá un periodo corto de funciones, es posible lograr cambios a través del diálogo y el consenso. Gabriela Salvador, del Frente Amplio (FA), se expresa a favor de la revisión de la Constitución y la reivindicación de derechos de la comunidad LGTBI.

¿Qué proyectos o funciones de fiscalización quisiera realizar?

Es importante que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales retome las denuncias por casos de corrupción que no se vieron (...). Y es importante que, en este escenario, se haga una nueva denuncia contra (el ex fiscal de la Nación) Pedro Chávarry (...) Ello permitiría abrir una investigación con un Congreso con fuerza política para servir al país y no a algunos intereses (...). Por otro lado, el tema de la Comisión de Ética... no podemos seguir teniendo el mismo sistema que ha tenido. (...) Asimismo, es importante trabajar con la Contraloría y darle más funciones. Una de ellas es fiscalizar el financiamiento que reciben los partidos.

Sobre el tema económico, ¿comparte la posición del FA de revisar la Constitución en el capítulo del régimen económico?

Sí, comparto esa postura. Estamos en un escenario en que la Constitución del 93, que se dio después del autogolpe, fue dada en un escenario de crisis política e institucional con un gobierno con visos de corrupción. Al leerla sistemáticamente, se halla un escenario en que la protección de derechos es muy pobre. La protección del ciudadano es muy pobre.

¿Qué se puede hacer desde el Congreso contra la violencia hacia la mujer?

Tengo una trayectoria profesional, académica y soy lesbiana. Y lo digo porque es una forma de reivindicar derechos de una comunidad invisibilizada. Tenemos una agenda de trabajo con la mujer LGTBI. Somos un indicador que termina siendo un no-indicador. No estamos en informes de los ministerios de Educación, Salud y Justicia. Ese tipo de indicadores y situaciones (que vulneran a la comunidad) tienen que ser fiscalizados.