En el marco de su presentación ante la Comisión Lava Jato, que se realiza esta mañana en el Parlamento, Gabriel Prado Ramos, ex funcionario de la Municipalidad de Lima, aseguró que no participó en la campaña del 'No' a la revocatoria a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, debido a que dejó de formar parte de la gestión municipal en el 2012. "No formé parte de ningún acto", dijo.



Prado, quien se encuentra con su abogado Eduardo Roy Gates, aseveró, asimismo, que no tuvo participación alguna en el contrato de Rutas de Lima toda vez que, afirmó, asumió la gerencia de Emape ocho días después de la suscripción del referido documento.

Prado se presenta ante la Comisión Lava Jato –que preside Rosa Bartra– luego de que un informe del diario 'El País', de España, publicara documentos notariales que lo vinculan como cliente de la Banca Privada de Andorra, uno de los bancos escogidos por Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña, para el pago de millonarias coimas.

Al respecto, el ex funcionario informó que la cuenta asociada a su nombre no es de él y agregó que apenas se enteró por los medios de comunicación se aproximó a la Fiscalía, el 2 de octubre de 2017, para que el fiscal Hamilton Castro, a cargo del equipo Lava Jato, tome su declaración.

"Hemos pedidos dos cosas. Una prueba grafotécnica y una grafomicroscópica", añadió, al tiempo de aseverar que nunca constituyó alguna empresa en Andorra.

En otro momento, Prado informó que una de las razones por las que su nombre aparecería como titular de una cuenta en un banco de Andorra se la ha expuesto ya al al Ministerio Público que, dijo, le ha pedido guardar reserva al respecto.

En cuanto a su relación con la ex alcaldesa Susana Villarán, refirió que la conoció hace 15 años atrás, en el Partido por la Democracia Social: "No es cierto que tenga alguna relación personal o espiritual, no es mi madrina".