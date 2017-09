Gabriel Prado emplaza a Villarán a aclarar su vinculación con Odebrecht

El ex gerente de seguridad durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, negó su presunta vinculación con las empresas Odebrecht y OAS.

De acuerdo al ex regidor Jorge Villena, Gabriel Prado sería el "Gabriel Parado Ramos" que aparece en documentos de la firma brasilera al lado de la que sería la cuenta "Relton Holding SA Perú".

En declaraciones al diario El Comercio, Prado descartó todo vínculo con Odebrecht y OAS y negó también la presunta titularidad de la referida cuenta.

"En lo que a mí respecta, nunca he firmado ni he abierto ninguna cuenta en el extranjero. Sí tengo dos cuentas en el país, (...) es más, autorizo públicamente el levantamiento de mi secreto bancario, de mis comunicaciones y de mi récord migratorio", anotó.

Prado, asimismo, emplazó a la ex burgomaestre capitalina Susana Villarán y a otros "cuatro (ex) gerentes de promoción de la inversión privada a que señalen si he participado en una (...) sola reunión con estas empresas".

Prado, además, anticipó que asistirá a la Comisión Lava Jato cuando sea citado y a "todas las instancias que tengan a bien convocarme".