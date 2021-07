El presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación, Gabriel Ortiz de Zevallos, subraya los aspectos preocupantes del primer mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo.

Se concentra en dos factores. La cantidad de anuncios realizados por Castillo implican gasto y capacidad de gestión, que a estas alturas es irreal. Así expresa su preocupación para que ojalá “los números cuadren”. Y, sobre todo, anuncios y decisiones que se dan en medio de un gobierno sin gabinete, el cual por lo pronto se tendría recién el viernes.

Advierte que “son anuncios populistas en un país que no tiene un Estado eficiente”. Estima que un tren de Cajamarca a Puno, por ejemplo, debe ser “carísimo” y que no parece económicamente viable.

“Hay un montón de promesas que no estoy seguro cuál es su viabilidad. Además, la promesa de reducir sueldos podría provocar la salida de funcionarios capaces”, indica Ortiz de Zevallos y agrega que todo esto se da con el antecedente de la mala experiencia de gestión regional en Junín, que en su momento lideró Vladimir Cerrón, dueño del partido que representa Pedro Castillo.

El segundo elemento que preocupa al presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación es insistir con la asamblea constituyente, como si la actual Constitución fuera una limitación. “El propio Pedro Francke ha dicho que la actual Constitución no implica ninguna limitación. Me parece que es más discurso que realidad”, agrega.

NI ESTUDIAN NI TRABAJAN

Otro de los anuncios del presidente Castillo fue que los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Al respecto, Ortiz de Zevallos pone en duda la efectividad de la medida. “Un millón 200 mil estaban en esa condición en 2018 y ahora con la pandemia debe haber empeorado; no puede ser razonable darle cabida a un grupo así”, explica.

A la vez, observa el anuncio de que el gasto de la publicidad estatal priorizará a los medios de provincias, sobre todo en un contexto de elecciones regionales al próximo año.

“No se sabe cuánto de la agenda la plantean Cerrón o Castillo, ni qué soporte técnico hay. Castillo es alguien que no tiene experiencia en gestión pública y no es fácil entender lo que se puede hacer y lo que no, en función a la capacidad real del Estado”, dice.

