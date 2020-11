Continúan de espaldas a la ciudadanía. Ayer a la 1:10 de la tarde, después de tres días de haber asumido la presidencia de la República, Manuel Merino oficializó la designación de los 18 ministros del gabinete Flores-Aráoz. A pesar de que se anunció que el equipo sería de “ancha base”, los profesionales se alinean en la misma ideología conservadora que el primer ministro.

Mientras los invitados a la ceremonia de juramentación aplaudían en Palacio de Gobierno, a unas cuadras, en la Plaza San Martín se alistaba el desarrollo de una gran marcha convocada a nivel nacional para protestar contra el régimen de Merino, que ahora está obligado a conciliar si quiere poner fin a la indignación. Todo esto ocurre en medio de una pandemia que amenaza al país con una segunda ola de contagios.

Ministros del gabinete Flores-Aráoz.

Siete de los nuevos titulares han sido reciclados de anteriores gestiones. Augusto Valqui fue jefe del MTC en el primer gobierno de Alan García, 30 años después volvió a la misma cartera y juró por “la memoria impoluta de Haya de la Torre”. En el caso de Carlos Herrera Descalzi, es la tercera vez que se hace cargo del Minem, la primera fue durante el periodo de transición de Valentín Paniagua y luego con Ollanta Humala; en el 2000 postuló al Congreso con Solidaridad Nacional y en 2016, con Acción Popular. En ninguna ganó.

Fernando D’Alessio fue ministro de Salud durante la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ahora es titular de la cartera de Educación, un sector clave por la reforma universitaria. José Arista fue jefe del Minagri con PPK y ahora se hará cargo del MEF; Gastón Rodríguez repite el plato en el Mininter, antes estuvo con la gestión de Vizcarra y es sujeto de una investigación por el caso Iza Motors de Antonio Camayo, y ha sido vinculado a la red de Los Intocables Ediles.

Juan Sheput regresó al despacho de Trabajo, cargo que también ocupó en la gestión de Alejandro Toledo; asimismo, Abel Salinas retornó al Minsa, sector que dirigó durante el mandato de PPK.

VOTO DE CONFIANZA

Tras la designación del gabinete, el congresista Orlando Arapa y correligionario de Merino (AP) emitió un comunicado donde anunciaba que no daría el voto de confianza al equipo del primer ministro Antero Flores-Aráoz, a pesar de que hace solo unos días Arapa votó a favor de la vacancia presidencial.

Sobre la noche el premier se pronunció ante un eventual indulto a Antauro Humala, dirigente de una facción de la bancada de Unión por el Perú y promotor de la salida de Vizcarra. “Yo personalmente a un criminal no (lo indultaría), absolutamente. No me quedo en el gabinete si eso pasa. Soy cumplidor de la Constitución y ahí dice que hay que cumplir las sentencias”, dijo. ¿Estará de acuerdo el Congreso con esta posición en contra del líder de los vacadores?

