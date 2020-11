En las próximas semanas, el premier Ántero Flores-Aráoz se presentará ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. Anticipándose a este trámite, tres bancadas dijeron a Peru21 que no le darán su aval al nuevo gabinete.

“De ninguna manera, no le daremos la confianza a un gabinete que surge de la ruptura del orden constitucional; no esperamos nada”, afirmó el vocero alterno del Partido Morado, Gino Costa.

Mientras tanto, la bancada del Frente Amplio hizo lo propio por la postura de Flores Aráoz contra la reforma universitaria, su defensa a los tratados de libre comercio y sus expresiones racistas. “Hay que ver los antecedentes de los ministros; la mayoría ya ha ocupado carteras y ha sido ineficiente”, arguyó José Luis Ancalle.

Desde el Frepap, María Teresa Céspedes agregó que su bloque no respaldará a un gabinete que la población rechaza. En UPP y Fuerza Popular, en tanto, escucharán a Flores-Aráoz antes de tomar una posición.

“Si es algo bueno, lo apoyaremos; si nos viene a plantear cualquier cosa que no está bien sustentada o no convence, no votaremos a favor”, adelantó el portavoz fujimorista, Diethell Columbus. Por su parte, José Vega dijo que esperan propuestas concretas sobre reactivación económica, salud, educación, seguridad y anticorrupción. “No daremos cheques en blanco”, refirió.

