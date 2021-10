Algunos ministros quieren que se mantenga abierta la puerta para una posible disolución del Congreso y cuestionaron que la Comisión de Constitución haya aprobado por insistencia el dictamen que regula la cuestión de confianza para impedir que el Ejecutivo la aplique por reformas constitucionales o por temas que son de competencia exclusiva del Parlamento, como por ejemplo la interpelación o censura de un ministro.

La primera en pronunciarse fue la premier Mirtha Vásquez, quien consideró que el dictamen podría “alterar el principio democrático de balance de poderes”. A su turno, la vicepresidenta de la República y titular del Midis, Dina Boluarte, instó al Congreso a tener una “reflexión profunda” sobre esta norma. La ministra de la Mujer, Anahí Durand, señaló que era “preocupante” la insistencia sobre la cuestión de confianza, mientras que el titular de Justicia, Aníbal Torres, refirió que “limitar la cuestión de confianza es limpiar el camino para la vacancia presidencial”.

No limita competencias

Ante los cuestionamientos del Ejecutivo, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular), descartó que la aprobación de la ley sobre la cuestión de confianza represente un recorte de las facultades de la Presidencia. Con ella coincidió el constitucionalista Ernesto Álvarez, quien aseguró que la iniciativa no afecta el equilibrio de poderes.

En tanto, el expresidente del TC, Víctor García Toma, indicó que no existen vulneraciones al Ejecutivo. “La Constitución no le permite al presidente observar una ley de reforma, entonces no debería hacer cuestión de confianza por eso y, evidentemente, hay funciones que son del Congreso sobre las cuales tampoco se debe hacer confianza. Regular la confianza es normar una herramienta que podría ser usada de forma inadecuada”, explicó a Perú21.

Tenga en cuenta

El 16 de setiembre el Pleno aprobó la iniciativa para interpretar los artículos 132 y 133 de la Constitución referentes a la confianza.

“Una garantía de que no habrá vacancia es que la oposición no suma los votos necesarios”, precisó Víctor García Toma.

