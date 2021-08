Los acuerdos para agilizar la adquisición de más vacunas contra el COVID-19 deben ser la prioridad de la Cancillería. Esto, ante la inminente llegada de la tercera ola de contagios y tomando en cuenta que una parte mayoritaria de la población joven aún no cuenta con la primera dosis. No obstante, desde la Presidencia del Consejo de Ministros existe más bien la pretensión de fijar una agenda política al nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua.

La mañana de ayer, tras recibir la vacuna contra el virus, el premier Guido Bellido señaló que el diplomático continuará con la línea trazada por el cuestionado Héctor Béjar. “El canciller ya marcó un derrotero que no es personal, es un derrotero de Gobierno. Se tiene que continuar en la misma línea que ha sido tomada en la decisión de fortalecer la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)”, aseveró.

Para el excanciller Allan Wagner, dicho tema sería secundario y se debería dar prioridad a las negociaciones pendientes para obtener más vacunas contra el coronavirus.

“Sin duda, la vacunación debe ser la prioridad, como lo fue durante la breve gestión de nosotros (gobierno de transición). Otros temas son secundarios, la pandemia continúa, hay una amenaza de la tercera ola y los jóvenes no están vacunados. Ese trabajo debe continuar en conjunto con los ministerios de Salud y de Economía”, dijo a Perú21 y añadió que también debería darse la participación del presidente de la República.

INTERESES POLÍTICOS

No es un secreto que la designación de Maúrtua generó molestia entre miembros de Perú Libre. No solo el legislador Guillermo Bermejo expresó su rechazo hacia el diplomático, sino también Vladimir Cerrón.

“El nuevo canciller, Óscar Maúrtua, no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil”, escribió ayer en Twitter.

Al respecto, el embajador (r) y exviceministro de Relaciones Exteriores Eduardo Ponce Vivanco señaló que el gobierno no puede ignorar las situaciones de emergencia que deben ser vistas con mayor importancia.

“En primer lugar, la Unasur no es una prioridad para el Perú. Es un órgano que está en el aire por decisión, precisamente, de la mayor parte de los países miembros. Querer imponer un objetivo sobre la Unasur es algo que no tiene fundamento real. El tema de las vacunas no suele estar en la agenda normal de la política exterior, pero se trata de una emergencia. Eso lo convierte en un tema urgente”, explicó.

En tanto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) exhortó al gobierno de Pedro Castillo a que se centre en las prioridades que requiere la población, entre ellas, acelerar el proceso de vacunación.

El último viernes, el presidente Pedro Castillo señaló que "los problemas de la Cancillería" no afectaban los retrasos en el proceso de la vacunación.

Óscar Maúrtua aseguró que desde la Cancillería "vamos a reactivar y dinamizar aspectos operacionales".

La Confiep pidió también al Gobierno prepararse para la tercera ola, trabajar en la reactivación económica y generar un clima de estabilidad democrática.

