“Les pido por favor, si tienen pruebas muestren a la vista del pueblo peruano”, retó a la prensa el ministro de Trabajo, Iber Maraví, durante la semana, y continuó: “No tengo vinculación con el Movadef”. Ayer, el programa Panorama difundió un video en el que se le ve en primera fila, y con el puño izquierdo en alto, durante la juramentación como dirigentes sindicales del Conare-Sute de Mery Coila y César Tito Rojas, ambos miembros del brazo político de Sendero Luminoso. Las pruebas hablan por sí solas y dejan sin piso al ministro.

Las alertas fueron encendidas con el último informe de la Unidad de Investigación de Perú21 que colocó en el ojo público la reciente reunión de Maraví con 23 miembros del FUNETCINCENCES, organismo que, según detalló la Policía, tiene nexos con Sendero Luminoso. En ese grupo, al que le abrió las puertas del ministerio, estuvieron presente personas directamente vinculadas con el Movadef: Rodolfo Vásquez y Castañeda, Manuela Yacupoma Cristobal, entre otros. Ante ello, el ministro intentó desmarcarse y se justificó así: “(Los recibimos) como a todas las centrales de trabajadores, federaciones y sindicatos que se le abre las puertas para tratar asuntos laborales”.

A esto se suma los documentos de Inteligencia policial, revelados por este medio, que lo sindican como uno de los fundadores del Conare-Movadef en el año 2003.

CON SENTENCIA

Pero la situación de Maraví no solo es grave por sus nexos con el Movadef. El dominical también dio cuenta de una sentencia – del 11 de septiembre del 2009– de cuatro años de prisión suspendida que tiene el ministro por los delitos de disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado.

Sobre el mismo tema, el programa Cuarto Poder detalló las investigaciones que llevaron a esa sentencia, según consta en los expedientes N.º 1069-2005 (delito de disturbios en agravio del Estado) y N.º 2004-213 (disturbios en agravio de la sociedad y de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho); es decir actos de vandalismo. Cuarto poder mostró las imágenes correspondientes a esos hechos violentos, ocurridos en 2004 en Huamanga, en los que se aprecia el ataque a locales de la región Ayacucho y a hoteles.

MÁS PERLAS

Según Panorama, Maraví también tiene una investigación abierta en la Fiscalía por robo agravado con crueldad, por delito contra la tranquilidad, incendio y explosión, por daño agravado y por apología del terrorismo. Además, recordó que el ministro fue sancionado el 21 de diciembre de 2018 por la UGEL de Huamanga al ausentarse de manera “injustificada a su centro de trabajo” durante siete días.

“En el caso del ministro de Trabajo, tenemos cuatro investigaciones bastante serias. Más allá de no tener una experiencia en el sector, lo cual ya es bastante grave. Tenemos una investigación por robo agravado con crueldad. Desde el 2009 está con dictamen. Eso quiere decir que está ya bastante avanzando. Tenemos una investigación por secuestro del 2014, también con dictamen. Y dos investigaciones más: una por apología al terrorismo y una por terrorismo. Son cuatro investigaciones serias”, dijo Eduardo Herrera, del Consejo Privado Anticorrupción.

REACCIONES EN EL CONGRESO

El legislador José Cueto, de Renovación Popular, criticó la “desesperación” con la que el ministro dice que no hay “pruebas”. “La preocupación de la gente está en la economía, salud y trabajo, pero cómo dedicarse a eso si tienes a un ministro que se preocupa por reunirse con estos organismos fachadas (de Sendero) y no por implementar normas para fomentar el trabajo”, explicó. “El ministro es un inocentón para no saber con quién se junta”, cuestionó por su parte Roberto Chiabra, de APP, sobre la respuesta de Maraví y agregó que “se necesita un gabinete que gestione y genere confianza. No hemos visto esto. La situación de los ministros es insostenible (...) ¿Eso son los mejores cuadros que tienen la izquierda radical en nuestro país? ¿Para eso querían gobernar?”.

DATOS

Según Eduardo Herrera, del Consejo Privado Anticorrupción, Víctor Mayta, ministro de Agricultura, tiene una investigación por usurpación agravada de 2020 y una investigación contra la seguridad pública de 2021. Rubén Ramírez Mateo, ministro del Ambiente, tiene denuncias por lesiones de 2021.

Roberto Sanchez, del Mincetur, tiene un caso del 2012 por delito de falsedad.

