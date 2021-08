Desde su designación, el gabinete de ministros presidido por Guido Bellido tiene el plazo de 30 días para presentarse ante el Pleno del Congreso de la República y solicitar el voto de confianza para ejercer funciones.

Si bien el premier Guido Bellido ha sostenido reuniones con algunas bancadas, entre ellas Perú Libre y Acción Popular, esta noche señaló que esperarán hasta el final del plazo para tomar una decisión al respecto.

“Vamos a tomar una decisión faltando cinco días, hay tareas que se tienen que abordar en el proceso. Veremos el momento en que sea pertinente según lo que corresponde”, indicó a TV Perú.

Dijo que mañana se reunirá con las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos Perú. “Hemos extendido al invitación también a Fuerza Popular y Avanza País, y hemos reiterado la invitación a Renovación Popular. Los democráticos dialogan, conversan, no cierran la puerta a nadie”, manifestó.

INDULTO A ANTAURO HUMALA

Bellido se refirió además a la carta que la abogada de Antauro Humala habría dejado en su despacho, solicitando el indulto que le fue prometido durante la campaña de Pedro Castillo.

“La verdad no la he leído, no se de qué se trata, probablemente es un saludo porque he asumido el cargo. (El indulto) no es parte de los planes ahora, eso corresponde al presidente, no a mi persona”, refirió Bellido.

