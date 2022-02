En predios legislativos, el temperamento respecto al voto de confianza que solicitará el cuarto gabinete que preside Aníbal Torres no es muy diferente al que había hace una semana con relación al equipo liderado por Héctor Valer. Salvo las caras de los primeros ministros, los congresistas no advierten ningún cambio de rumbo en el gobierno de Pedro Castillo, y mucho menos ánimo de enmienda, por lo que nuevamente está en duda el otorgamiento del voto de investidura.

La desconfianza no solo fue manifestada desde bloques que, como Renovación Popular, han expresado reiteradamente sus discrepancias con el régimen de Perú Libre. La crítica provino también de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, agrupación que le dio su respaldo a Guido Bellido y Mirtha Vásquez.

“Le dimos la confianza y no ha cumplido nada, nos ha decepcionado. No podemos avalar a un gabinete que no va a sacar adelante el país, que no va a ayudar al presidente a gobernar; una decepción más, ya no pues”, comentó con fastidio.

Además, aludiendo al cuestionado ministro de Salud, Acuña criticó que por “congraciarse” con su socio político Vladimir Cerrón, el mandatario ponga en riesgo la salud de los peruanos en plena pandemia. “El presidente tiene que ser honesto con su conciencia, decir: ‘ya no puedo más’. Caso contrario, el Congreso tendrá que evaluar y tomar las medidas correspondientes”, puntualizó en Exitosa.

SIN CONFIANZA

Hernando Guerra García, portavoz de Fuerza Popular, dijo a Perú21 que el gabinete refleja un reagrupamiento de las fuerzas cerronistas con personas que no son idóneas para el cargo. “Es un gabinete de reducida base y de confrontación. Una vez más el presidente nos sorprende con su capacidad de elegir lo que entrampa al país”, comentó. Agregó que si bien la bancada debe reunirse para evaluar el tema, el ánimo sería en contra de la confianza. ¿Y la vacancia? “La vacancia o la acusación constitucional son mecanismos que la Constitución permite para determinados casos; son una posibilidad que no hay que descartar”, sostuvo.

Desde Renovación Popular, Alejandro Muñante adelantó que no le darán el voto de confianza a este gabinete y lo mismo anunciaron los tres congresistas del Partido Morado. En Avanza País, el tema aún debe analizarse, pero su vocero José Williams señaló que “Castillo y sus asesores construyen su camino a la vacancia”. En Acción Popular también prevén una reunión.

No obstante, su portavoz Karol Paredes señaló que el gabinete “solo es más de lo mismo”. Advirtió que no se evidencia un afán de conciliación sino más bien de confrontación. “El objetivo sigue siendo cerrar el Congreso, no hay ninguna corrección, hay provocación, solo han cambiado las caras; yo no le daría la confianza”, manifestó.

TENGA EN CUENTA

El congresista Roberto Chiabra criticó que Castillo haya puesto a personas no calificadas en carteras como Salud. Dijo que no confía en una “moderación” del premier. “Si lo hace será por el tiempo que necesite para obtener la confianza”, indicó.

Afirmó que espera que la postura de César Acuña se traduzca en los votos de la bancada de APP. “No se puede decir una cosa y votar diferente”, acotó.

