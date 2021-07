El vocero de la bancada Perú Libre, Alex Paredes, detalló que el presidente de la República, Pedro Castillo, no le consultó al resto de legisladores de su agrupación política sobre la designación de Guido Bellido Ugarte como presidente del Consejo de Ministros, la cual se conoció este jueves en la juramentación que se realizó en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho.

“No, (fuimos informados sobre la elección de Guido Bellido) porque esa es una potestad del presidente de la República y no teníamos conocimiento. No hubo reunión (previa sobre ese tema)”, detalló a RPP.

Paredes señaló que este hecho será discutido en una próxima reunión que mantenga con el jefe de Estado para escuchar “lo que este señale” sobre su decisión de nombrar a Bellido Ugarte, congresista de Perú Libre, como titular de la PCM.

De otro lado, el portavoz oficialista consideró que no se deberían tomar decisiones o formar opiniones sobre Guido Bellido como primer ministro antes de que haya tomado algún tipo de decisión o acción en este cargo.

“En el requerimiento de consensos no se puede adelantar juicios porque no ha hecho ningún acto en esa dirección. Creo que si lo hiciera y no lo hace bien, bueno, ahí merecería las críticas correspondientes. Respeto las opiniones y criterios de todos los peruanos, incluyendo a voceros de organizaciones políticas, pero también hay que respetar las decisiones del presidente de la República”, manifestó.

Alex Paredes aseguró, en ese sentido, que espera que las otras bancadas tenga la empatía de saber escuchar lo que vaya a plantear el nuevo presidente del Consejo de Ministros y el gabinete al momento de evaluar el voto de confianza que se tendrá que pedir en los próximos días.

“No por ser parte de Perú Libre vamos a hacer una defensa cerrada o dar un cheque en blanco, dar luz verde a ojos ciegos. No. Tenemos la misma aspiración, venimos a representar a una población que esta atenta a que sus expectativas sean satisfechas y no vamos a defender lo indefendible. Seremos vigilantes de lo que tenga que hacer el congresista, hoy presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido y todos los ministros sin excepción”, aseguró.

