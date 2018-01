Fujimoristas arremeten contra defensor por informe sobre indulto

Congresistas de Fuerza Popular y ex legisladores fujimoristas arremetieron contra el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, luego del informe que emitió cuestionando el indulto al ex presidente Alberto Fujimori y demandando que el ex mandatario no participe más en política.

Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Fujimori y ex ministro de Salud, preguntó cómo el defensor del Pueblo puede afirmar que no existen razones médicas suficientes para el indulto "si viene pregonando que no tiene expediente". Añadió que "es una tremenda contradicción y falta de veracidad".

"De cuando acá la Defensoría se arroga la facultad de inhabilitar políticamente a Fujimori. Él fue inhabilitado por el Congreso por 10 años que ya se cumplieron. La función de la Defensoría es defender al ciudadano contra en Estado. AF ya no es Presidente", escribió en Twitter.

"Que no alimente sospechas"

"De cuando acá la Defensoría se arroga facultad de inhabilitar políticamente a Fujimori. Él fue inhabilitado por el Congreso por 10 años que ya se cumplieron", sentenció.



El congresista Federico Pariona le exigió a Gutiérrez "mantener la calma" y no "alimentar sospechas en base a suposiciones".

"Walter Gutierrez deberías mantener la calma ante especulaciones sobre el indulto Alberto Fujimori, exijo cumplas tus funciones, Fujimori es un ciudadano y como Defensoría tu deber es defenderlo, y no alimentar sospechas en base a suposiciones ante la opinión pública", escribió.

Además, manifestó que el informe contra el indulto " no dice nada respecto al bullying mediático al que se le está sometiendo a Alberto Fujimori", pese a que es obligación de la Defensoría "tutelar el derecho a la vida y la salud, la presunción de inocencia y sobre todo la dignidad de la persona".

"Que renuncie si verá intereses personales"

Por su parte, su colega Bienvenido Ramírez puntualizó que dicho funcionario debe "dedicarse a defender los intereses del pueblo y no a hacer política".

Incluso, consideró que si va a dedicarse a sus intereses personales, debería renunciar el cargo.

"Si va a dedicarse a intereses propios es mejor que deje el cargo que le ha quedado muy grande", escribió en su cuenta de Twitter.

#WalterGutiérrez debe dedicarse a defender los intereses del pueblo y no a hacer política. Si va a dedicarse a intereses propios es mejor que deje el cargo que le ha quedado muy grande. Los fujimoristas de corazón estamos #MásUnidosQueNunca.

Martha Chávez: Que estudie las normas

La ex congresista fujimorista Martha Chávez también cuestionó el informe y al titular de la Defensoría y le recomendó que estudie las normas sobre el indulto humanitario.

" Y dale el titular de la Defensoría con la cantaleta de que el indulto humanitario es para quien está al borde de la muerte. Conviene que estudie mejor qué significa "humanitario" y más aún que relea el Art. 162 de la Constitución referido a las funciones y deberes de la Defensoría", sostuvo en Twitter.