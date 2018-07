Fujimorista Rosa Bartra dice que audio de Pedro Chávarry no le “transmite” nada ilegal

Para el grueso de la población, en las conversaciones telefónicas entre el flamante fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , y el juez supremo César Hinostroza , difundidas en la víspera, existiría un claro tráfico de influencias. Para la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra , sin embargo, ellas no revisten ninguna ilegalidad.

En declaraciones a la prensa, la congresista indicó que “hay que recuperar una posición en la cual la objetividad sea necesaria para la toma de decisiones . Esto no se trata de incendiar el país y, de pronto, cerramos la puerta, apagamos la luz y damos paso a cualquier circunstancia como la que hemos vivido los últimos 15 años”.

“He escuchado el audio y por eso mismo pido objetividad al momento de analizar. Yo no soy vocera de mi partido. Soy miembro de un partido cuyas decisiones se expresan colectivamente luego de haberlas debatido. He escuchado el audio y este, personalmente, no me transmite una posición en la cual hayan ilícitos”, manifestó.

¿Y desde el punto de vista ético? , le consultaron. “Esa es una discusión que no se puede abrir en este momento”, respondió.

Bartra , quien preside la comisión del Congreso que investiga las presuntas coimas que Odebrecht y otras empresas brasileras habrían otorgado en el Perú, dijo que “tiene que respetarse” la decisión de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público que, esta mañana, aprobó por mayoría, 3 a 2, que Chávarry asuma la Fiscalía de la Nación, con el voto de este último a su favor.

“En un Estado de derecho la independencia de poderes es fundamental. Tiene que respetarse las decisiones de los poderes (…) Creo que las posiciones individuales no aportan a que el país en este momento recupere el camino de la estabilidad tan necesario, en el cual nos olvidemos de los enconos individuales o que como agrupaciones podamos tener y no pensamos en el país”, finalizó.