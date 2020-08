El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres (Fuerza Popular), expresó su preocupación tras el anuncio de presidente Pablo Pablo Kuczynski, respecto de que el renunciante ministro de Transportes, Martín Vizcarra, asumiría algunas labores de coordinación con los gobiernos regionales.

"Tendríamos una persona con funciones públicas pero sin cargo público y, por lo tanto, no está sujeta a fiscalización, interpelación, ni censura. Es algo bastante peligroso, tengamos cuidado", comentó.

En ese contexto, Miguel Torres dijo entender el pedido de su colega de bancada Daniel Salaverry respecto de una renuncia de Martín Vizcarra a la primera vicepresidencia de la República.

"La verdad es que el pedido del congresista Salaverry no me resulta extraño. Me auno a la inquietud en el sentido de que se reflexione sobre la participación del vicepresidente en el gobierno", indicó.

Consultado sobre una eventual denuncia constitucional contra Martín Vizcarra a raíz del informe de la Contraloría sobre el caso Chinchero, el congresista respondió escuetamente: "todo a su tiempo".

"Esperemos conocer en detalle el informe de la Contraloría que ha adelantado que hay personas que tendrían responsabilidad penal. Imagínense las implicancias que esto tendría si él (Vizcarra) estuviera implicado", expresó.

En otro momento, Torres se pronunció sobre las propuestas para formar una comisión investigadora en el Congreso sobre el caso del aeropuerto internacional de Chinchero.

"No sé qué tanto (haya) para investigar pero Chinchero sí va. Creo que el mensaje es claro: Chinchero sí va, Kuntur no va. Chinchero tiene que ir, es una necesidad y debemos poner todos todos el hombro para que salga lo más rápido posible pero la urgencia y la necesidad no pueden poner en peligro la transparencia de cómo se deben llevar las cosas", manifestó.

