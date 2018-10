Francesco Petrozzi a Martín Vizcarra: "Acabe con la corrupción que no deja gobernar"

A través de Twitter, el congresista Francesco Petrozzi, de Fuerza Popular (FP), saludó al presidente Martín Vizcarra y al ministro de Educación, Daniel Alfaro, por la inauguración del colegio Esther Cáceres Salgado, en el distrito del Rímac, con un curioso remate en su mensaje.

“Bravo señor presidente. Bravo ministro Alfaro. Colegios, educación, cultura, civismo... esas son las verdaderas tareas pendientes que tiene el Perú. Además de salud y vivienda digna para los peruanos. Acaben con la corrupción que no deja gobernar, es el pedido de una nación”, escribió vía Twitter.

Petrozzi publicó el tuit en medio de las detenciones que sufren miembros de su partido, implicados en investigaciones de la Fiscalía por lavado de activos. Su lideresa, Keiko Fujimori, es una de las personas que permanece en manos de las autoridades.

En diálogo con este diario, el legislador manifestó que su tuit "no tiene ninguna relación con otros eventos". "Es simplemente un comentario personal", manifestó.

"No pretendo ni atacar ni molestar a nadie. Pero sí te digo, no hay nada que yo desee más, que la calma y la gobernabilidad. (...) Ten por seguro que cuando tenga algo que comunicar no lo haré con insinuaciones", dijo a Perú21.

Como se recuerda, en horas de la mañana de ayer, el jefe de Estado inauguró las remodeladas instalaciones del mencionado instituto educativo,

“La educación de verdad es darles la misma posibilidad a las mujeres. El objetivo de la educación no solo es tener mejores estudiantes, sino también mejores personas”, dijo Vizcarra ayer durante su presentación.

Cabe anotar que el fujimorista es el actual presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, y en alguna oportunidad estuvo voceado para asumir el Ministerio de Cultura.