Fujimorista Edwin Vergara autoriza que se levante su inmunidad parlamentaria

He cursado una carta al Pdte. @congresoperu, @luchogalarreta, autorizando se me levante el secreto bancario, tributario, las comunicaciones y mi inmunidad parlamentaria; frente al delito de narcotráfico que me vinculan. Pido se investigue y esclarezcan los hechos#LaVerdadPrimeropic.twitter.com/CiIohF6aVb