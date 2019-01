Fujimorista Carlos Ticlla en contra de apoyar la censura a Daniel Salaverry

Las diferencias en la bancada de Fuerza Popular (FP) están a la orden del día. La crisis se ha agravado por la moción de censura que presentaron en contra de Daniel Salaverry, lo que motivó que este y cuatro parlamentarios más renuncien a la tienda naranja.

Uno de los legisladores fujimoristas que está en contra de censurar a Salaverry la presidencia del Congreso, es decir hacer que abandone ese puesto, es Carlos Ticlla. El parlamentario representante de Cajamarca declaró a Perú21 que varios de sus colegas se encuentran en una situación difícil.

“Para mí como para muchos colegas es bastante difícil enfrentar esta situación. (…) En el transcurso del trabajo parlamentario se han establecido afinidades con Daniel. Supongo que hay muchos que están en la posición complicada de decidir. Daniel es amigo de la mayoría”, sostuvo.

Ticlla indicó que esta tarde, antes del pleno convocado a las 6:00 p.m., la bancada naranja tendrá una reunión en la que cada miembro definirá su postura sobre la moción de censura.

Al ser consultado por este diario sobre si marcará en rojo, indicó: “Personalmente…. Sino que viendo la decisión de la mayoría uno tiene que adherirse (…) A mí me hubiese gustado no llegar a esta situación, que se defina a través del diálogo. Esto debilita a FP”.

¿Usted no está a favor de censurar a Salaverry pero si la mayoría así lo determina, votará igual que ellos?, le consultamos. “Es que así es en el partido, uno tiene que ubicarse donde se encuentra la mayoría. Supongamos que hay 40 que están por la censura, de hecho que me ubicaría ahí. ¿Qué hago donde hay una minoría?”, respondió.

El parlamentario, quien indicó que no renunciará a su bancada, dijo que la reunión de la tarde se desarrollará para evitar sorpresas como la que sucedió con el primer intento de vacancia al hoy ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, en la que no respaldaron el pedido Kenji Fujimori y otros congresistas de FP.