Fujimorismo en el interior: Sumas y restas regionales

Los comicios subnacionales son un buen ejercicio para medir la fuerza política de los partidos que ansían detentar el poder desde el Gobierno Central. Las elecciones regionales y municipales (ERM) pintarán el mapa de las preferencias electorales en un contexto complicado para la política centralista: bajos porcentajes de aprobación de los líderes activos y el descrédito de la representación nacional. En este cálculo de influencia y movilización se encuentra Fuerza Popular . 50+1 ha tomado la información de los resultados de las ERM de los años 2010 y 2014. A partir del análisis de la evolución del voto naranja, se podría tener una idea de los resultados de las elecciones del próximo octubre.

VOTO CAUTIVO



Desde 2010, Lambayeque e Ica han sido plazas generosas con el fujimorismo. En el departamento del norte, esta relación se consolidó en 2014. Existe un enraizamiento regional que, sumado a los resultados de la primera vuelta de 2016 (50.55% y 44.74%, respectivamente), hace posible advertir que hay probabilidades de que en ambas regiones Fuerza Popular obtenga un buen resultado electoral.

En 2014 compitieron en más regiones y se formó el eje San Martín, Pasco, Apurímac, donde alcanzaron un notable porcentaje de votos, y constituyeron un nuevo bastión del fujimorismo, Cajamarca, hoy aparentemente abandonado.

VOTO PERDIDO



El caso de Cajamarca llama la atención. Luego de cuatro años, la política regional parece haber expulsado a Fuerza Popular. En las elecciones de este año, la marca naranja no estará presente. No han presentado candidato, por lo menos no con su propio logo. Lo mismo sucede con Junín, que si bien en 2010 recibió con agrado al fujimorismo (14.18% de votos), para 2014 las preferencias por este partido disminuyeron (9.8%). En el proceso actual, probablemente anticipándose a la tendencia, Fuerza Popular tampoco inscribió candidato alguno en dicha región central.

La presencia en Pasco asegurada en 2014 con el 23.68% de votos en la primera vuelta, y confirmada en segunda votación con la elección de un gobernador regional, también se ha perdido. Es menester señalar que hay regiones en las que el fujimorismo parece estar profundizando su ausencia. En Huancavelica y Arequipa, Fuerza Popular o no ha participado en las elecciones regionales con su logo o, si lo ha hecho, ha obtenido magros resultados y para las próximas elecciones no estará compitiendo. Por su peso demográfico y político, su retirada de Arequipa es de especial relevancia.

En total, Fuerza Popular ha abandonado seis regiones. Además de las mencionadas, están Callao y Ayacucho. Por otro lado, estarán presentes por primera vez en otras cinco: Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Moquegua y Tacna.

En general, para las elecciones de este año, Fuerza Popular mantiene su nivel de participación en regiones con respecto a 2014, competirá en 18 de ellas, una más que en la elección pasada.

En la actualidad, Fuerza Popular cuenta con tres gobernadores regionales y está lejos de ser un partido protagónico en ese escenario, pero la desgastada política capitalina le exige buscar apoyo en el interior, donde, además, deberá enfrentar la fragmentación de los movimientos y partidos políticos.

CIFRAS



- 5 son las regiones donde FP presenta candidato por primera vez.



- 6 son las regiones donde FP no presenta candidato por primera vez.