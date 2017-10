Fujimorismo y el Apra no quieren a Edgar Quispe

El Gobierno habría optado por Edgar Quispe, ex viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, como reemplazante de Pablo de la Flor en la dirección ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, según comentó en RPP el titular de Justicia, Enrique Mendoza. “Estamos en buenas manos”,dijo.

Inmediatamente, desde el fujimorismo y el Apra lanzaron críticas contra el economista alegando que trabajó durante la gestión de Ollanta Humala.

Razones de la negativa

Karla Schaefer (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión Multipartidaria del Congreso para la Reconstrucción con Cambios, cuestiona la capacidad de ejecución de Quispe ya que –dice– “no pudo reducir los niveles de informalidad en el país” y espera que no se confirme su designación.

“¿Qué equipo de lujo tiene este gobierno? ¿Esta situación es parte del pacto con Nadine Heredia?”, declaró a Perú21.

Para el congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra), colocar al ex viceministro de Humala respondería a un favor político y dijo que las regiones del norte no aceptarán esa decisión. “Es una persona que no tiene competencia para tal responsabilidad, y encima tendría rango de ministro de Estado”, agregó.

Se tiene que acelerar

De otro lado, el ministro de Defensa, Jorge Nieto, dijo estar seguro de que el Ejecutivo encontrará a la persona indicada para que avance rápido y otorgue más dinamismo a las tareas de reconstrucción. “Tenemos que acelerar, en eso no hay vuelta, no podemos repetir Pisco”, acotó.

Señaló que, tras El Niño costero, el Ejecutivo hizo un plan “en tiempo récord” para enfrentar futuros fenómenos. Por ello, argumentó que el próximo director ejecutivo tendrá que saber ejecutar 25 mil millones de soles no solo para reconstruir, sino para prevenir.

Tenga en cuenta

- Luis Felipe Gil Solís fue designado como director ejecutivo temporal hasta que se elija al nuevo titular de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.



- Pablo de la Flor dijo, a través de su red social, que se iba con la frente en alto. Agradeció al PNUD, BID, BM y UE por cooperación.