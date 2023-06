Efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y la población civil, desfilaron ayer por las calles del centro de Juliaca y Puno, entonaron el himno nacional e izaron el pabellón nacional en sus principales plazas, en el marco del Día de la Bandera, que se celebra todos los 7 de junio en conmemoración de la Batalla de Arica.

A partir de las 8:00 de la mañana comenzó la ceremonia, que contó con la participación de la población y representantes de las municipalidades de cada localidad y del gobierno regional.

El ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, se mostró satisfecho por la jornada de ayer, y aseguró a Perú21 que “se izó la bandera en todo el territorio nacional”, pese a las amenazas de organizaciones sociales y dirigentes de la Fenatep de Puno, sindicato de maestros vinculado a Movadef y Sendero Luminoso, que pidieron no hacerlo, y en vez de ello colgar un trapo blanquinegro en señal de protesta por los muertos de las manifestaciones de enero.

DENUNCIARÁN A MANIFESTANTES

Sobre la información divulgada en medios de que no se había izado la bandera en algunas provincias de Puno, el ministro aclaró que no se tenía planificado hacerlo en las 13 provincias de esa región, sino que solo estuvo programado llevarlo adelante en las plazas de Armas de Puno y Juliaca, así como en la plaza Bolognesi juliaqueña. No obstante, lamentó que en dicha región se hayan realizado tres incidentes de protestas.

El primer hecho ocurrió en Juliaca, en dos momentos. A las 9:00 de la mañana, cuando se izaba el pabellón nacional en la Plaza Bolognesi, 500 personas, entre ellos miembros de organizaciones sociales, familiares de los muertos de las manifestaciones de enero y docentes de la Fenatep intentaron interrumpir la ceremonia, pero los efectivos del orden no lo permitieron. No hubo detenidos.

A las 11:00, esos mismos manifestantes, en la plaza de Armas, realizaron un plantón de protesta y amarraron, con una cinta, un trapo blanquinegro —parecido a la bandera peruana, pero con las franjas verticales laterales de color negro— a una de las astas que hay en esa plaza, porque no estaba la driza para izar una bandera. En Huancané e Ilave intentaron amarrar un trapo similar, pero la Policía no les dejó hacerlo.

El titular de Defensa aseguró que las personas que amarraron el trapo blanquinegro en Juliaca serán denunciadas por la Fiscalía por atentar contra los símbolos patrios.

SABÍA QUE

-“Saludo el espíritu patriótico, democrático y de respeto de la mayoría de la población de Puno. Ha sido un día festivo”, señaló a Perú21, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Luis Chávez Cresta.

-“Hoy, 7 de junio, se rinde homenaje de fidelidad a la bandera, roja y blanca, única en el mundo”, dijo el exjefe de la Dircote, general (r) José Baella. “Es una afrenta y una falta de respeto a nuestra bandera, querer izar un trapo negro que no representa a los peruanos. Nuestra bandera debe significar unión, sacrificio y esfuerzo para salir adelante, en defensa de la democracia. Unos pocos no pueden sobreponerse a los intereses de la mayoría”, añadió.

-El Poder Judicial informó que el acto de menosprecio a la bandera está penado por la ley.

-La condena por atentar contra los símbolos patrios es de un año con servicio comunitario.

-Los videos ayudarán a identificar a los que amarraron el trapo en Juliaca.