Para el congresista de Renovación Popular, José Cueto, no se puede permitir el maltrato de las Fuerzas Armadas, tras el cese inesperado de dos comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú, tras el anuncio del Gobierno de mandar a la institución a cuidar las calles en apoyo de la Policía Nacional.

“Tengo información de gente cercana a los altos mandos que dicen que ellos se han enterado por el diario El Peruano, eso es un maltrato. La autoridad puede cambiar a los altos mandos en cualquier momento pero hay formas”, indicó.

Esta medida se da en medio de la polémica que generó el Gobierno al decidir enviar a las Fuerzas Armadas a combatir la delincuencia en apoyo a la Policía Nacional.

“Y por estos indicadores, a mí, no me da ninguna confianza lo que están haciendo y de lo que están permitiendo, no se puede utilizar a las Fuerzas Armadas con fines políticos. Yo espero que los comandantes no se presten para ello. Yo también puedo elucubrar en decir, van a empezar a sacar a los altos mandos hasta llegar al fulano de tal, que ese sí es de mi grupo o de mi partido”, enfatizó Cueto.