La Junta de Portavoces del Congreso de la República rechazó incluir en la agenda del Pleno de esta semana el dictamen de la Comisión de Constitución que plantea partir en dos la actual legislatura a efectos de hacer posible el debate y la aprobación de nuevas reformas a la Constitución Política de 1993, entre ellas aquella que restituye la bicameralidad.

Las bancadas de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Nueva Constitución y Somos Perú apoyaron el pedido para incorporar el tema en la agenda de la plenaria. En la otra orilla se ubicaron Fuerza Popular, el Partido Morado, el Frente Amplio mientras que el Frepap se abstuvo.

El vocero fujimorista Diethell Columbus, se pronunció en contra de la propuesta, indicando que a dos meses de que se acabe el mandato del actual Congreso “no se puede pretender aprobar reformas constitucionales que requieren una adecuada deliberación y análisis jurídico y político”.

“No es que no queramos la aprobación de estas reformas constitucionales, pero en varios casos son proyectos que vienen de meses atrás y se han presentado desde la legislatura anterior. No puedes buscar aprobar varias reformas constitucionales a dos meses de que se acabe el Congreso y, aprovechando eso, decir que para aprobarlas hay que desdoblar la legislatura en dos”, declaró a Perú21.

Además, Columbus desvirtuó los argumentos del titular de la Comisión de Constitución, Luis Valdez, quien consideró necesario que este Parlamento apruebe las reformas debido a que, dijo, en el próximo Congreso no sería posible lograr consensos y tener los 87 votos requeridos para su aprobación.

Respeto mucho a Lucho pero no acostumbro hacer actos de adivinanza o prestidigitación. ¿Cómo sabe él que no se podrá lograr consensos? Lo mismo se dijo de este Congreso y no ha sido así”, comentó.

Sobre el tema se pronunció también Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio. En conversación con Perú21, la portavoz de dicha agrupación calificó como un “despropósito” llevar a cabo un debate tan importante en forma apresurada. ”No es serio sacar reformas debajo de la manga, estoy sorprendida por esta propuesta”, manifestó.

La legisladora, además, advirtió que en este momento no es posible hacer ningún “vaticinio” sobre lo que hará el próximo Parlamento. “Es una incógnita, no sabemos quiénes se van a aliar y dar su respaldo a las reformas. (...) El 9 de junio ya vamos a saber quién será el presidente de la República, es en ese interín que se tendría que hablar y conversar. Me parece que se hacen muchos parches constitucionales cuando en realidad deberíamos pensar en una nueva Constitución”, opinó.

Silva Santisteban, además, no descartó que en una próxima sesión de la Junta de Portavoces se plantee nuevamente el tema, pero dijo que, por lo menos en la sesión de hoy, no se alcanzaron los votos necesarios para incorporar el dictamen en la agenda del Pleno.

