Congresistas de Fuerza Popular dejan el micrófono prendido y pasan incómodo momento [VIDEO]

Las congresista Alejandra Aramayo , Karina Beteta (Fuerza Popular) y Úrsula Letona , renunciante de la bancada naranja, protagonizaron un incidente durante la sesión de la Comisión de Constitución este miércoles, cuando se debatía la reforma política.

El grupo de trabajo discutía el proyecto de ley sobre la inscripción y cancelación de organizaciones políticas. La presidenta de la comisión, Rosa Bartra, dispuso la lectura de los artículos que se iban a poner a votación.

Durante varios minutos, se escuchó a la congresista Alejandra Aramayo coordinar con sus asesores sobre el artículo en debate. Aparentemente, fue ella quien dejó el micrófono encendido tras una intervención.

La parlamentaria Úrsula Letona, quien se había ausentado por un momento, regresa a la sesión y se ubica al costado de Aramayo. En ese instante, les comenta a ella y a su colega Karina Beteta su indignación por el caso de Daniel Salaverry.

"Me mortifica muchísimo el tener que pedir un abogado al Congreso, que él tiene que autorizar, para defendernos de su demanda de correrse del fuero legislativo, una vergüenza. Nunca en la historia del país el presidente del Congreso ha demandado a una comisión", señaló.

Beteta respalda a su compañera y Aramayo le dice que emitió una opinión similar y "bien fuerte" en una entrevista televisiva la noche anterior.

"¿Me has escuchado o no?", le pregunta a Letona, a lo que la congresista responde: "No, no he visto porque estaba ‘chupando’".

Tras el diálogo escuchado a nivel nacional, Letona recibe una llamada en la que, al parecer, le advierten que su micrófono estaba prendido. La congresista procede a apagarlo y le avisa a Karina Beteta sobre lo acontecido.

Alejandra Aramayo hace lo mismo cuando dos personas se le acercan para alertarle de la situación. Las congresistas reaccionan de forma avergonzada.