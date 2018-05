Desaforar a los congresistas no agrupados Kenji Fujimori , Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel –involucrados en los videos grabados por el fujimorista Moíses Mamani, en el marco del segundo pedido de vacancia al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski – no será tarea fácil para Fuerza Popular (FP), bancada que impulsa este proceso.



Para que proceda el trámite, dicho bloque necesita en el Pleno el voto de no menos de los dos tercios del número total de legisladores hábiles.

Según el Reglamento Interno del Parlamento, los treinta miembros de la Comisión Permanente están impedidos de participar en esta votación en instancia final, por lo que se concluye que solo 100 legisladores estarán habilitados. De este total, sesenta y siete tendrían que votar a favor para que proceda el desafuero.

SUMAS Y RESTAS

Cabe precisar, en este contexto, que Fuerza Popular se queda solo con 44 legisladores aptos, por lo que la agrupación que lidera Keiko Fujimori necesariamente tendría que tocar las puertas de otros grupos en busca de los 23 votos que le faltarían para lograr la destitución de sus ex colegas.



De acuerdo con lo visto en la última sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el fujimorismo solo tendría el apoyo de los legisladores del Frente Amplio, que tendrá ocho miembros facultados para votar. A ellos podrían eventualmente sumarse otros ocho votos de Nuevo Perú y uno que otro no agrupado. Pero nada está dicho.



Mientras, por disposición del presidente del Congreso, Luis Galarreta , la Comisión Permanente sesionará este miércoles 23 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, para debatir el informe aprobado por la subcomisión.

(Perú21) (Perú21)

POSTURAS

El congresista oficialista Juan Sheput criticó el sustento constitucional del informe elaborado por César Segura, que recomienda el desafuero de los no agrupados, indicando que “no tiene asidero”. “Se le dificulta al fujimorismo tener los votos para el desafuero, este periodo corto para ver el tema en la Comisión Permanente les va a permitir reflexionar”, dijo.