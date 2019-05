Fuerza Popular retrasa la entrega del informe de inhabilitación a Pedro Chávarry

El último lunes, la Sucomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso —presidida por el fujimorista César Segura — aprobaron recomendar a destitución e inhabilitación por 10 años del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry , pero el proceso se está retrasando. ¿Cuál es la razón? Aquí te lo explicamos.

▶ Subcomisión aún no envía informe de Pedro Chávarry a Comisión Permanente



¿QUIÉNES VOTARON A FAVOR Y EN CONTRA?

Las votaciones a favor fueron de Juan Sheput, Gilbert Violeta, Marco Arana, Oracio Pacori y Victor Andrés García Belaunde. En tanto, se pronunciaron en contra Milagros Salazar, Milagros Takayama y Karina Beteta. En tanto, se abstuvieron Javier Velásquez Quesquén y Nelly Cuadros.

NO FIRMARON



Este jueves, César Segura informó a la prensa que en el informe faltaban tres firmas de las parlamentarias fujimoristas Milagros Salazar, Milagros Takayama y Karina Beteta, quienes precisamente votaron en contra.

El titular de la Subcomisión reveló que sin esas firmas el informe no puede seguir el proceso regular que termina en un debate del Pleno.



"Faltan firmas de tres parlamentarias desde ayer, hoy han estado los secretarios técnicos en el Pleno para sacar las firmas. Esperemos que hayan firmado.(Sin las firmas) No puedo pasar el informe para que la Comisión Permanente llame a sesión", dijo César Segura.

CONGRESISTA TAKAYAMA NIEGA QUE NECESITEN SUS FIRMAS

Por otro lado, la fujimorista Milagros Takayama negó que necesiten sus firmas para que el informe se dirija al próximo nivel y citó el artículo 70 del Congreso, explicando que no se requieren las firmas de los que votaron en contra del acta.

"Yo no sé de dónde ha salido esta mala información que nos está haciendo quedar no solamente como blindadoras (a Milagros Salazar, Karina Beteta y ella) sino que como que no estamos haciendo bien nuestro trabajo", dijo Takayama a RPP.