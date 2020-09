El partido político de Fuerza Popular se manifestó tras las palabras vertidas por la congresista Martha Chávez durante su intervención en la Comisión de Constitución sobre la designación del extitular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Fuerza Popular rechazó las expresiones de la parlamentaria.“Fuerza Popular no comparte las expresiones de la congresista Martha Chávez que están siendo interpretadas como racistas o discriminatorias”, se lee en la publicación.

“Esperamos que ella pueda explicar sus declaraciones de hoy”, agregó la agrupación. Ante este comunicado, la congresista no dudo en responder e indicó que ella no tiene el deber de dar más explicaciones.

“Yo no soy responsable de las ‘interpretaciones’ que los enemigos del Fujimorismo puedan hacer sobre mis expresiones. Si a estas alturas yo debo explicarles a ustedes que no soy racista ni discriminadora, es que no me llegaron a conocer ni me interesa que lo hagan”, respondió Martha Chávez.

