Fuerza Popular presenta hoy sus precandidatos para Lima

De acuerdo a fuentes de Perú21, el abogado Diethell Columbus no sería la única novedad entre los precandidatos que presentará hoy Fuerza Popular (FP) para los comicios regionales y municipales de octubre próximo.

Según informaron, Columbus –quien tentará la alcaldía de Lima– estará acompañado de la ex congresista Martha Moyano, como su teniente alcaldesa.

Este diario intentó comunicarse con ella, pero sin éxito. No obstante, la relación de aspirantes a las distintas municipalidades se conocerá a partir de las 3 de la tarde.

OTROS PARTIDOS



Por otro lado, Acción Popular realizará hoy sus elecciones internas para elegir a sus candidatos para los comicios de octubre.

Lo mismo sucederá en Somos Perú (SP), que ratificará a Juan Carlos Zurek como su candidato a la alcaldía de Lima.

SABÍA QUE



- El congresista Jorge del Castillo (Apra) informó a Perú21 que, pese a que el JNE no reconoce al CEN del partido, no hay ningún problema para que puedan participar de dichos comicios.



- El ex ministro Enrique Cornejo aún recolecta firmas para participar de las elecciones regionales y municipales.