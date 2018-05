El precandidato de Fuerza Popular al gobierno regional de Junín , Bladeck Ruiz , afirmó que dentro del partido político liderado por Keiko Fujimori hay integrantes que militaron en agrupaciones terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru ( MRTA ).

“En el partido hay gente que ha militado en Sendero Luminoso, ha militado en el MRTA. Mi amigo Rubén Clae que ha sido dirigente del MRTA, José Ortiz Soberanes. Cuando se trata del país hay que juntar a todos” , sostuvo en una entrevista radial a Cadena TV en Huancayo .

Horas más tarde, el precandidato fujimorista habría intentado justificar sus declaraciones señalando que "el espíritu de un partido político es la discusión" y, por tanto, se debe tener posiciones “de distintas canteras, de izquierda, independientes, de derecha” .

Respecto a las personas que mencionó como ex militantes de los grupos terroristas agregó: "Militancia... ahí yo tengo que hacer un mea culpa porque eso se implementa sabiendo o no si ha militado con un padrón y eso no me consta, pero que son gente de izquierda, sí son gente de izquierda".

BECERRIL RECHAZA DECLARACIONES

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril rechazó las declaraciones de Bladeck Ruiz y señaló a Perú21 que el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del partido fujimorista tomará las acciones que corresponden .

"En primer lugar no es candidato, es precandidato. En segundo lugar, yo lamento y rechazo tajantemente las palabras de este pre candidato porque demuestra que no tiene ni idea de lo que es Fuerza Popular" , expresó.

El parlamentario informó a Perú21 que el CEN del partido fujimorista se reunirá mañana o pasado, de la manera más rápida posible, para tomar un acuerdo y una posición sobre este hecho al que calificó como " sumamente grave" .

"Tomaremos las decisiones que correspondan, decisiones que obviamente tendrán que ser drásticas porque no podemos permitir que alguien alegremente salga a decir que en nuestro partido hay gente del MRTA y Sendero Luminoso, a quienes nosotros siempre hemos combatido y siempre seguiremos combatiendo" , sentenció.