Fuerza Popular pone trabas a la declaratoria de emergencia del Ministerio Público

Pese a que el último miércoles la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, manifestó a través de su Twitter la necesidad de reformar el Ministerio Público (MP) y solicitó a su bancada que priorice la declaratoria de emergencia de esta institución, planteada por el Ejecutivo, los parlamentarios más representativos de su agrupación van en la línea contraria.

Lejos de acatar la propuesta de la fundadora de FP, ayer los legisladores fujimoristas acordaron, en una reunión, que la iniciativa del gobierno pase por la Comisión de Constitución antes de ir al Pleno.

Normalmente un proyecto debe ir a una comisión dictaminadora, sin embargo, por acuerdo de la Junta de Portavoces puede ser exonerado si es de carácter urgente, o, en otros casos por interés concreto de alguna bancada, como sucedió con el de Yeni Vilcatoma (FP) que buscaba establecer “la ejecución humanitaria de la pena”, con el cual se le daba libertad al ex presidente Alberto Fujimori, y que luego fue observado por el gobierno. O, la Ley Mordaza, que impulsó el legislador Mauricio Mulder.

No obstante esos antecedentes, el vocero de FP, Carlos Tubino, adelantó que su bancada no respaldará esta exoneración cuando se ponga a debate en la Junta de Portavoces, la cual se realizará el lunes a las 9 a.m.

“Nosotros estamos aceptando lo que ha dicho Keiko Fujimori en el sentido de darle celeridad al tema. Creemos que es un proyecto importante y somos conscientes que hay que trabajar en la reestructuración de la Fiscalía. Pero tiene que verse en comisiones, en Constitución y Justicia”, dijo.

El vocero alterno de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila, reafirmó la posición del grupo.

“En la Junta de Portavoces vamos a ir con que se defienda la institucionalidad y la autonomía del Ministerio Público. Reconocemos que al proyecto hay que darle prioridad, pero merece ser debatido con los expertos”, afirmó a Perú21.

La fujimorista Karina Beteta aseguró que ellos sí se están priorizando el tema, tal y como se los pidió su lideresa.

“No interpreten lo que dice la señora Keiko Fujimori, no usen a la señora Keiko Fujimori. Ella ha señalado que nos exhorta a la bancada para que podamos debatir, y lo que estamos haciendo es tomar un acuerdo como bancada”, resaltó la legisladora.

¿Se puede exonerar un proyeto del debate de comisiones sin los votos de Fuerza Popular? Fuentes congresales señalan a este diario que para que eso suceda se requiere de 62 votos, tomando en cuenta la base de 123 parlamentarios, pues aún hay siete independientes sin bancada (Pedro Olaechea, Julio Rosas, Roberto Vieira, Patricia Donayre, Paloma Noceda, Salvador Heresi y Jorge Castro).

Es decir que Fuerza Popular, con sus 61 votos, representados a través de su vocero, –y probablemente con el voto del apoyo del Apra– podría evitar que se exonere el trámite; por lo tanto el tema iría a Constitución, que encabeza la fujimorista Rosa Bartra.

Es más, para hoy dicha comisión ya ha citado al premier César Villanueva, a fin de que se presente a exponer el proyecto del Ejecutivo.

Este diario conoció que el premier no asistiría y que en su reemplazo acudirá el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

Al respecto, Mario Mantilla (FP) indicó que difícilmente hoy se pueda aprobar el predictamen de la iniciativa del gobierno, pues señaló que aún falta conocer las opiniones de los expertos sobre la materia.

El parlamentario señaló que, de acuerdo a su cálculo, el predictamen podría estar listo en 15 días. Mientras tanto, el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, podría continuar en su cargo sin ningún problema.

OTRAS POSTURAS



Ayer, a través de su Twitter, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, manifestó que la Junta de Portavoces debe tener como objetivo exonerar el proyecto de comisiones.

El titular del Legislativo lanzó este ‘tuit’ antes que se conociera la postura de Fuerza Popular y saludó que “por fin” sea “prioritario” para la agrupación el caso Chávarry.

“Luego de largos meses donde pedí que se priorice tema en la subcomisión de acusaciones constitucionales debido a aplazamientos innecesarios, saludo ese cambio de actitud”, sostuvo.

Por su parte, el congresista Jorge del Castillo (Apra) manifestó estar en contra de exonerarlo de las comisiones, y señaló que primero debe debatirse en el grupo de Constitución.

“La urgencia no dice que no pase por la Comisión de Constitución (...) Si se le exonera es abrir un debate en el Pleno mucho más confuso”, comentó en Perú21 TV.

Diferente postura tienen otras bancadas. Los voceros de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez; Alianza para el Progreso, César Vásquez; del Frente Amplio, Humberto Morales; de Nuevo Perú, Richard Arce; de Cambio 21, Lucio Ávila; y el alterno de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde, señalaron a Perú21 que sí respaldarán la exoneración de comisiones pues consideraron que urge aprobar este tema.

“Probablemente habrá mejoras que hacer, pero el lunes es la prueba de fuego para ver si realmente el fujimorismo ha cambiado o no”, anotó De Belaunde.

En tanto, el representante de Cambio 21 expresó que si bien es cierto se puede revisar en comisión, ellos respaldarán el sentir de la mayoría, que es apoyar que se vaya directamente al Pleno la discusión.

Para el vocero del oficialismo, en caso no se apruebe la exoneración, se tendría que hacer un cronograma en Constitución para no permitir que el debate se extienda por mucho tiempo, como ha sucedido con otros temas.

En tanto Morales, recordó que el FA también presentó un proyecto que declara en emergencia el MP y que espera que también se debata el lunes.

DATOS



- El lunes a las 11 a.m. se realizará la sesión plenaria en la que se debatiría el proyecto del Ejecutivo, en caso se exonere de comisión.



- También se espera el debate de los proyectos de reforma de justicia.



- Alianza para el Progreso ha pedido que se incluyan los proyectos presentados por Richard Acuña y Gloria Montenegro, que proponen solucionar la elección de magistrados y fiscales.

SE SUSPENDEN DILIGENCIAS



El fiscal José Domingo Pérez informó ayer que la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht, que estaba pactada para realizarse el 11 de enero en Brasil, tuvo que suspenderse hasta nuevo aviso.

Pérez explicó que la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de removerlos del equipo especial a él y a Rafael Vela afectó la programación de las diligencias.

Precisamente, ayer el fiscal Vela se reunió con el procurador Jorge Ramírez, representantes de Odebrecht y el Ministerio Público de Brasil para fijar nuevas fechas.

Perú21 conoció que el cierre del acuerdo y los interrogatorios, que estaban previstos entre el 14 y 18 de enero, no se ejecutarán este mes. En principio se propuso efectuarlos a fines de enero, pero el abogado del ex ejecutivo Jorge Barata, Carlos Kauffman, no podía participar en ellos en esos días. Se baraja la posibilidad de que se pueda postergar para febrero la toma de declaraciones de los ex directivos de la empresa.

En tanto, el presidente Martín Vizcarra dijo que el acuerdo con Brasil “tiene que retomarse” por el bien de las investigaciones.