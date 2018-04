Compañeros fantasmas, profesores que no existen, contratación de personal cuestionado y plagio de tesis son solo algunos de los casos que, desde que se inició este Congreso , han estado vinculados a Fuerza Popular (FP). Aunque muchos de estos temas han sido archivados en la Comisión de Ética, otros ya están en manos de la Fiscalía, y la gran mayoría ha recibido el cuestionamiento de la población.

¿Qué implicancias tiene esta situación? Aunque los legisladores de FP no son los únicos que tienen procesos, o los han tenido, a raíz de las últimas denuncias contra Yesenia Ponce y Betty Ananculi, las voces para que la bancada ponga orden se han incrementado.

El vocero alterno del Apra, Javier Velásquez Quesquén, hizo un llamado a dicha agrupación para que tome acciones contra los congresistas naranjas investigados.

“Fuerza Popular afecta gravemente a la institución parlamentaria, y lamento que no dé el ejemplo de investigar y sancionar los casos que son graves. Es injusto que se nos mezclen a todos”, expresó en declaraciones a este diario.

Al igual que el aprista, Eloy Narváez (APP) señaló que el fujimorismo, a través del blindaje, le hace un daño al Legislativo, y dijo que esta bancada “por tratar de limpiarse la cara, se está embarrando”.

“Si fuera Keiko Fujimori, sancionaría a esa gente y hasta los sacaría para que los reemplacen sus accesitarios. Ellos tienen buenos profesionales, pero no han sido considerados en las elecciones”, comentó en diálogo con Perú21.

No obstante, para Yonhy Lescano (AP), “al fujimorismo no le interesa lo que sucede y por eso no quiere poner filtros. Ellos saben a quién ponen dentro, pero actúan así porque les interesa un comino el país. Hay que cerrar el Congreso porque todo está podrido”, resaltó.

Fuerza Popular: Piden que tome acciones contra sus congresistas. (Perú21) Fuerza Popular: Piden que tome acciones contra sus congresistas. (Perú21)

MEA CULPA

Incluso el propio vocero alterno de FP, Héctor Becerril, tuvo que hacer un mea culpa. El último domingo se conoció que hay 22 profesores que niegan haberle enseñado a la congresista Betty Ananculi, y que el legislador Modesto Figueroa ha contratado como asesor a un ex fiscal cuestionado por presuntamente haber favorecido a mineros ilegales. La cereza del pastel la puso Ponce, cuando en una entrevista se negó a admitir que mintió en su hoja de vida y, entre llantos forzados, pidió perdón.

“Si hay que hacer un mea culpa, este es el momento. Yo creo que, a la luz de los hechos, los partidos políticos no hemos tenido una buena selección de los candidatos. Esto debe llevarnos a pensar que tenemos que agudizar los sentidos”, precisó Becerril.

En ese sentido, consideró que ahora se tendrá que ir a la UGEL y a Sunedu para confirmar si un certificado de estudios es verdadero.

A esto añadió que su colega Ananculi debe pasar por Ética para que responda sobre el caso en el que está involucrada. Asimismo, aseguró que la legisladora “nos debe una explicación sobre lo que se ha informado”, por lo que indicó que en la próxima reunión de bancada se las pedirán.

Sobre Figueroa, Becerril afirmó que tiene que reflexionar si es conveniente o no mantener al ex fiscal José Araujo Quiña como asesor, y si esta situación les hace daño a su imagen y la del Congreso.

DATOS

- Recientemente a Betty Ananculi el Ministerio Público la acusó por presuntamente haber cometido el delito de infracción contra la administración pública en la modalidad de falsedad genérica en agravio del Estado.

- Wilbert Rozas, del Frente Amplio, dijo en la agencia Andina que el caso de la legisladora debe verse en Ética. No obstante, el legislador ya ha pedido en varias ocasiones que este grupo sea reestructurado.