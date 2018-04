Fuerza Popular: Piden celeridad en traducción de testimonio de Luiz Mameri

La vocera alterna de Fuerza Popular , Milagros Salazar, pidió celeridad al Ministerio Público en la traducción de la declaración de Luiz Mameri , ex superintendente de Odebrecht para América Latina, al fiscal José Pérez en Brasil.

Según ha trascendido, en su testimonio, Mameri habría señalado que autorizó el desembolso de US$ 500 mil para la campaña electoral de Fuerza Popular de 2011. Dicho monto, trascendió, habría sido el segundo abono de un aporte total de un millón de dólares.

En declaraciones a Perú21, la portavoz de la agrupación, que lidera Keiko Fujimori, sostuvo que, por el contrario, la información que manejan en el partido es más bien que "no hay absolutamente ninguna relación ni ha habido ninguna reunión (de Mameri) con nuestra lideresa en ningún momento, y sobre Jaime Yoshiyama igualmente, que no se han reunido, que no han entregado ningún dinero", subrayó.

"En aras de la transparencia e información apegada a lo correcto, deberíamos esperar la traducción (de la declaración de Mameri)", manifestó Salazar, tras advertir que "es la Fiscalía la única autorizada de confirmar o negar (la información)".

"Si no se confirma o no se enmienda la plana quedan dudas, se manipula, se maneja de manera intencionada (la información) y se desinforma a la población", agregó.

Bajo esa óptica, Salazar pidió a la Fiscalía que actúe con celeridad y no dilate la traducción de la declaración de Mameri.



"Nosotros confiamos en nuestra lideresa que ha manifestado que no ha tenido ninguna relación directa o indirecta con Odebrecht, que no ha recibido ningún dinero. Nosotros confiamos en ella, creemos en lo que ha dicho, hasta ahora no hay ninguna evidencia de lo contrario; esperamos que las autoridades cumplan su función y que la traducción se dé a la brevedad", subrayó.