Fuerza Popular pide a Tamar Arimborgo que retire su proyecto sobre ideología de género

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, manifestó hoy que le pidieron a su colega de bancada Tamar Arimborgo que corrija su proyecto de ley en el que señala que el enfoque de género produce sida y cáncer.

En declaraciones a la prensa, Tubino indicó que la propuesta de Arimborgo ya había sido observada en la bancada por ese argumento y "se le ha dicho a la congresista que lo retire".

"Sí me incomoda (...) La bancada de Fuerza Popular no es una de gente troglodita, medieval; no, así que nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien", expresó.

Por otro lado, el portavoz fujimorista manifestó que el presidente Martín Vizcarra "no ha sido transparente" sobre la contratación de su compañía C y M Vizcarra con el consorcio que ejecutó el proyecto Interoceánica, y que fue liderado por la empresa Odebrecht.

"Cuando a él (Vizcarra) le hicieron la pregunta debió contar todo el cuento completo, no una media verdad y hoy tenemos que acostumbrarnos a decir las cosas completas", comentó. Asimismo, indicó que en su bancada se determinará qué acciones se tomarán en este caso.