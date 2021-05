La candidata presidencial Keiko Fujimori de Fuerza Popular firmó esta noche la “Proclama Ciudadana: Juramento por la Democracia”, documento suscrito por la Conferencia Episcopal del Perú, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, la Asociación Civil Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Fujimori Higuchi, en entrevista con Panorama, se comprometió a cumplir con los compromisos que sostiene el documento, que fue dado a conocer el último sábado.

Las organizaciones de de la sociedad civil, la Conferencia Episcopal Peruana y la Unión de Iglesias Evangélicas presentaron el último sábado la “Proclama Ciudadana: Juramento por la Democracia”, un documento compuesto de 11 puntos que establecen demandas para Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

“Si alguno de los candidatos se negara a firmar o no cumpliera el juramento, la sociedad civil democrática advertirá los peligros de ello y sabrá defender nuestra democracia”, se puede leer en el documento.

“Me pueden decir cualquier cosa, pero siempre he defendido la democracia, siempre he respetado la independencia de poderes y la libertad de expresión; durante 20 años hubo críticas, portadas, algunas con información no veraz, pero jamás he presentado una denuncia con algún periodista o medio de comunicación”, declaró la lideresa fujimorista.





