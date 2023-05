Para Walter Albán, exdefensor del Pueblo, es necesario hacer un pacto de integridad para defender la institucionalidad que queda en el país. Ello debido a la próxima elección del defensor del Pueblo en el Congreso.





¿Cuáles son las características que debe de tener un defensor del Pueblo?





La Defensoría del Pueblo fue creada en la Constitución de 1993 y en muy poco tiempo esta institución pudo evidenciar su compromiso con el país, cuyo principal activo es defender los derechos de los ciudadanos. El perfil es una persona absolutamente independiente, no solo bien calificada y con trayectoria democrática, sino con una clara imparcialidad y autonomía institucional, porque de otra manera no goza de la legitimidad que el cargo demanda. En estos momentos, Eliana Revollar tiene este perfil y es la defensora del Pueblo actual.













¿Josué Gutiérrez y Jorge Rioja tienen esas características?





Sus candidaturas son una muestra más de la degradación profunda de la política peruana. Tanto Gutiérrez como Rioja trabajan en el Congreso, entonces, saben lo que la mayoría de congresistas quieren y tratan de congraciarse con ellos. Gutiérrez es el abogado de Vladimir Cerrón. Este Congreso es el que en realidad gobierna el país. El Congreso está acaparando instituciones; controla el Tribunal Constitucional, destruyó la Sunedu, se pretende capturar la Defensoría del Pueblo y pretenden ir contra la Junta Nacional de Justicia. El defensor del Pueblo es el que preside la Comisión que elige a los integrantes de la JNJ. Y por si fuera poco, ya anunciaron que irán contra el JNE y la ONPE. En otras palabras, estamos asistiendo a la destrucción de la institucionalidad democrática y al acaparamiento del poder que no tiene ningún tipo de control.









¿Qué opina de que Fuerza Popular esté apoyando al cerronismo con la candidatura de Gutiérrez?





No existe —como nos pretenden vender— la derecha versus izquierda; aquí se trata de gente que tiene muchas veces intereses mafiosos, se permiten llegar a consensos que están de espaldas al país, no conocemos por qué pactaron o cómo fue. Pero algo se pactó bajo la mesa. No les importa la Defensoría del Pueblo, lo que quieren es controlarla. Antes, la elección era por concurso público de méritos, hoy han desnaturalizado el proceso. Si los llegan a elegir nos tendremos que despedir por un buen tiempo de la Defensoría. Es necesario que la población proteste, es necesario un pacto de integridad.