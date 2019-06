Nuevos chats de FP revelan intención de proteger a Pedro Chávarry: "Tenemos que garantizar que llegue"

Este domingo se difundieron nuevos mensajes del chat 'La Botica' en el cual se observa a las legisladoras de Fuerza Popular Úrsula Letona , Luz Salgado y Karina Beteta conversar sobre la necesidad de proteger al fiscal supremo Pedro Chávarry días antes de su elección y juramentación como fiscal de la Nación.

En los mensajes revelados por 'Panorama' que datan de inicios de julio de 2018, Úrsula Letona destaca la necesidad que existe en su agrupación para garantizar la llegada de Pedro Chávarry a la Fiscalía de la Nación e impedir que el juez supremo César San Martín asuma como presidente del Poder Judicial.

"Tenemos que garantizar que Chávarry llegue y que en el Poder Judicial no asuma San Martín, que quiere entrar en reorganización" escribió.

(Captura: Panamericana) (Captura: Panamericana) (Captura: Panamericana)

Esto fue respondido por Luz Salgado quien dijo esperar que "no le saquen nada a Chávarry", a lo que Letona aseguró que "ya sería el colmo".

(Captura: Panamericana) (Captura: Panamericana) (Captura: Panamericana)

En ese momento intervino la legisladora Karina Beteta en la conversación y se mostró segura de que le sacarían algún audio a Pedro Chávarry.

"Estoy segura que le sacarán algún audio. Recuerden que esto fue orquestado por Gorriti y Pablo Sánchez", indicó.

(Captura: Panamericana) (Captura: Panamericana) (Captura: Panamericana)

Como se recuerda, un día antes de juramentar al cargo de fiscal de la Nación, se reveló un audio entre Pedro Chávarry y el destituido exjuez supremo César Hinostroza en el cual coordinan una reunión con periodistas en casa del empresario Antonio Camayo.

LETONA RESPONDE



Al ser consultada al respecto, Úrsula Letona indicó que lo que ella hizo en esas conversaciones fue "trasladar la línea política del partido".

Aseguró que puede que "no se haya expresado de la manera correcta" en dichas conversaciones y remarcó que en Fuerza Popular no se hizo "nada para que el señor Chávarry juramente ni para que no juramente".

"Esos chats corresponden a mi función de vocera del grupo político, esa información que yo traslado es la decisión del comité político, de la línea que iba a tomar el partido cuando solo se sabía del doctor Chávarry el tema de la reunión con Hinostroza", señaló a "Panorama".

"Puede ser que no me haya expresado de la manera correcta, son chats netamente privados en un contexto de negociaciones e indicaciones políticas. Nosotros no hicimos nada para que el señor Chávarry juramente ni para que no juramente", añadió.