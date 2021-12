El partido Fuerza Popular negó que vaya a participar en las reuniones que anunció el presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno, a pesar de que el Ejecutivo incluyó en la agenda oficial de actividades un diálogo con la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

“Si fuera una invitación sincera y transparente para resolver los problemas del país, seríamos los primeros en asistir. No es así. Se trata de un juego político para desviar la atención y lavarse la cara del Sr. Castillo. Fuerza Popular no caerá en el juego y no asistirá”, indicó el partido político en redes sociales.

En declaraciones a El Comercio, el excongresista y dirigente de Fuerza Popular, Luis Galarreta, había adelantado que su agrupación no dialogaría con Pedro Castillo.

“Nosotros no vamos a prestarnos para desviar la atención de las denuncias graves, evidentes, que han aparecido. Hemos señalado que el presidente podía haber conversado con los grupos democráticos, si tenía visión haber convocado a reunión. Convocar hoy a los líderes de oposición, la pregunta es ¿para qué?”, dijo.

Pocos minutos antes, la secretaría de prensa de Palacio de Gobierno informó que la agenda oficial de actividades de Pedro Castillo incluye reuniones con los siguientes dirigentes, en el que será el segundo día de su ronda de diálogo con partidos políticos que tienen representación en el Congreso.

Keiko Fujimori, excandidata presidencial de Fuerza Popular

Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, ministro de Comercio Exterior y Turismo y congresista

Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca, y Edmundo del Águila, ambos de Acción Popular

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular

Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y secretario general de Perú Libre

Esta agenda continuará el diálogo que inició el viernes 3 de diciembre con líderes de 5 partidos políticos con representación en el Congreso de la República, días antes de que el pleno del Congreso evalúe si admite o no a debate la moción de vacancia presidencial en su contra por alegar que tiene incapacidad moral permanente.

El viernes, Pedro Castillo se reunió con Patricia Li (Somos Perú), José Luna Gálvez (Podemos Perú), Edwin de la Cruz (Avanza País), César Acuña (Alianza Para el Progreso) y Rodolfo Pérez (Partido Morado).

