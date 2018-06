Fuerza Popular maneja cuatro nombres para sucesor de Galarreta

Los congresistas Miguel Torres y Daniel Salaverry no son las únicas opciones que maneja el fujimorismo para presidir la Mesa Directiva, pues en los últimos días los nombres de Cecilia Chacón y Rolando Reátegui también se han sumado, aseguraron fuentes de Fuerza Popular a Perú21 .

De acuerdo con los informantes, es Torres quien cuenta con el aval de Keiko Fujimori, lideresa de FP, para ser el sucesor de Luis Galarreta ; sin embargo, aún falta definir cómo será el proceso de elección.

Héctor Becerril, vocero alterno de este grupo, señaló a este diario que la designación de su colega Luz Salgado como titular del Congreso, en 2016, fue una decisión de bancada.

“La segunda vez (en 2017) elegimos que sea Keiko quien lo defina. Ahora no sabemos cómo será, ya será algo que saldrá en el momento”, refirió.

Por otro lado, otras fuentes de FP mencionaron que el fujimorismo se abocará al tema una vez que se resuelva el proceso de desafuero de Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez.

En virtud de ello, Milagros Salazar, portavoz alterna de la bancada, precisó que no piensan adelantar el tema en la reunión que mañana tienen como grupo. “La legislatura aún no ha acabado, no hay que detenernos en algo que aún no hemos tocado”, añadió.

CONVERSARÁN CON EL FA

César Vásquez, vocero alterno de APP, dijo a este medio que están dispuestos a conversar con el Frente Amplio (FA), que, según Marco Arana, buscará impulsar un acuerdo multipartidario para presentar una sola lista para la Mesa Directiva.

Igualmente, Jorge del Castillo (Apra) aseguró que su bancada dialogará con todos los grupos sin distinción alguna, incluso con el FA.

SABÍA QUE

- El año pasado, la favorita para ser la sucesora de Luz Salgado fue Cecilia Chacón; sin embargo, Keiko Fujimori se inclinó por Luis Galarreta.

- Este diario intentó comunicarse con Salaverry y Torres –los más voceados para reemplazar a Galarreta–, pero no respondieron.