Un anuncio sorpresivo en el caso Cocteles. El abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, casi al término de su alegato en la cuarta jornada de audiencias, adelantó al colegiado del Tercer Juzgado Penal Nacional que presentará, como “nueva prueba” del caso, el testimonio de Jaime Villanueva, más conocido como ‘El filósofo’.

Villanueva, se recuerda, fue asesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, y ha asegurado ser amigo del fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación y la acusación contra Keiko Fujimori y otros 40 imputados.

“Probaremos que este caso ha sido generado indebidamente. En oportunidad y estadio procesal, ofreceremos como prueba nueva la declaración de Jaime Villanueva, quien va a explicar cómo es que este caso se inició. Esta es parte de nuestra teoría del caso, y la explicación que a ustedes les vamos a dar”, dijo Salas durante la sesión.

Alegato del abogado de Fuerza Popular en la audiencia del caso Cocteles.

Al acabar la audiencia, la defensa del partido naranja señaló a Perú21 que el testimonio de Villanueva es el mismo que ya dio, a inicios de este año, a la fiscal suprema Delia Espinoza, y que fue publicado por este diario en febrero último, en el que señala que el caso fue “coordinado”, y que incluso habría contado con “la pauta” del director de IDL, Gustavo Gorriti.

Entrevista del abogado de Fuerza Popular con este diario. (Video: Juan Carlos Chamorro/Perú21)

“Vamos a probar esto (que el caso Cocteles está inflado), en parte, con la declaración de Jaime Villanueva; quien, frente a una fiscal suprema, en una diligencia formal, que consta en un acta, dijo: ‘El caso Cocteles fue coordinado, fue llevado inicialmente por estos fiscales, Vela, Domingo Pérez, con la implicancia, con la supuesta intervención de Gustavo Gorriti, un periodista, que incluso les habría dado el diseño, pauta o recomendación para hacer esta investigación... Eso es lo que vamos a traer a este juicio. ¿Para qué? Para explicarle a la sala el sobredimensionamiento”, señaló.

Además, no descarta proponer que declare, desde Brasil, el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para que diga al colegiado si es que el dinero que habría dado a los partidos políticos, entre ellos supuestamente a Fuerza Popular, provenía de la caja 2, que era para pagar las coimas.

Para Salas, esto demostrará que el caso “está armado” porque hay insuficiencia probatoria. “Al no probarse todo lo que la Fiscalía dice, tiene que haber una explicación”.

¿DÓNDE ESTÁ EL LAVADO?

“¿Dónde está el lavado de activos”, fue la pregunta que le hicieron también ayer, aparte de Salas, a los miembros del colegiado, los abogados de los otros cuatro imputados del caso Cocteles, cuando presentaron sus alegatos de defensa al colegiado del mencionado juzgado conformado por Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias.

Alegatos de la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, y de los defensores de otros tres imputados.

}La primera en presentar su exposición fue Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular.

“No hay un caso de lavado de activos. Se darán cuenta ustedes magistrados que tampoco hay un delito de obstrucción a la justicia. Aquí no ha habido injerencia en la investigación. De parte de Fuerza Popular y de la señora Keiko Fujimori, jamás”, aseguró Loza.

Sobre un posible aporte de Odebrecht, negó que ello haya podido ocurrir. “Nadie podrá determinar que hubo un aporte de Odebrecht. Nadie podrá decir que recibió o agradeció algún beneficio de esta empresa”, señaló.

La tesis de la Fiscalía sobre una organización criminal también fue desestimada por la abogada: “Para la construcción de una organización criminal no basta enumerar un sinnúmero de personas. Se debe establecer la finalidad, la cual debe ser delictiva. Pero nada de eso existe. Y lo que no existe no se puede probar”.

Por su parte, el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, dijo que su defendido “no tuvo problema en señalar que diseñó un esquema de simulación con la cual quedaba oculta la identidad del verdadero aportante (...); no se trató de lavado de activos porque el dinero recibido provenía de fuente lícita”.

“En el curso de este juicio —añadió Abanto— se va a probar que no ha habido ningún lavado de activos… Mi defendido reconoció haber pactado aportes con el señor Juan Rasmuss (actualmente fallecido) y el señor Dionisio Romero”, añadió.

La defensa de José Chlimper, Gonzalo del Río, explicó que su defendido no tiene conocimiento si es que Odebrecht realizó algún aporte, y rechazó además que haya manejado los aportes de Fuerza Popular.

“El señor Chlimper nunca tuvo conocimiento, si ocurrió, de (el presunto aporte de) Odebrecht. No tiene ninguna relación en la captación de aportes del señor Rasmuss y de Credicorp. No hay prueba que vincule al señor Chlimper con falsos aportantes”, sostuvo.

Percy García Cavero, defensor de Arsenio Oré, afirmó que “no hay un hecho concreto” si las coordinaciones para presionar testigos se realizaron, como señala la Fiscalía, por qué no se indica “cómo, cuándo, dónde”.

“Vamos a demostrar que el Ministerio Público no tiene prueba de nada, ninguna prueba con que pueda vincular a mi patrocinado como una persona que indujo a testigos a declarar falsamente”, fue parte de su exposición.

Declaraciones a la prensa de Giulliana Loza y Keiko Fujimori, y del fiscal José Domingo Pérez. (Video: Juan Carlos Chamorro/Perú21)





SABÍA QUE

-Keiko Fujimori dijo a la prensa que “existe un circo de un fiscal obsesionado conmigo y con Fuerza Popular”.

-El grupo que atacó a Giulliana Loza, ‘Coordinadora Democracia Sí, Dictadura No’, no se apareció en los exteriores del juzgado.

Imágenes de las portátiles de Fuerza Popular y del grupo opositor antifujimorista afín al golpista Pedro Castillo. Ambos estuvieron ayer en el exterior del juzgado en el que se desarrolla el caso Cocteles. (Video: Juan Carlos Chamorro/Perú21)

-La foto de una celebración, en la que aparecen el fiscal Pérez y Jaime Villanueva, confirmaría su amistad.

-“Marcelo Odebrecht, Jorge Barata; nadie ha dicho: ‘Hemos tomado dinero delictivo, negro, sucio, y se lo hemos dado a Fuerza Popular’”, señaló el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, a este diario.

-“Me sumo a la pregunta que ha hecho mi abogada Giulliana Loza a la sala: ¿Dónde está el lavado de activos”, dijo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.





VIDEO RECOMENDADO