La candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, Dina Boluarte, indicó que Pedro Castillo, aspirante presidencial, no acudiría al debate que él mismo le propuso a su rival política Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, porque no contaba con garantías.

“Ayer ha salido una resolución del Ministerio del Interior en el que dicen que para ese debate no hay garantías”, declaró Boluarte esta mañana en RPP. “Si no hay garantías el profesor Pedro Castillo no va a exponer a la militancia y a los simpatizantes”, informó.

Sin embargo, la candidata a la vicepresidencia confirmó que su partido participará en los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque son “de carácter institucional”.

El JNE informó que debate de equipos técnicos se realizará en el Gran Teatro Nacional de San Borja, en Lima; mientras que el presidencial será el 30 de mayo en Arequipa y contará con seis bloques y que el formato será de bolsón de tiempo con diálogo abierto.

