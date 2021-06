El 11° Juzgado Constitucional de Lima declaró inadmisible el habeas data interpuesto por Fuerza Popular contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) donde se solicitaba la lista de electores por mesa de sufragio utilizada en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

Según la resolución, Milagros Takayama no ha acreditado formalmente ser la representante legal de Fuerza Popular porque no ha presentado ningún documento que lo acredite.

“De la revisión de la demanda y anexos presentados se aprecia que la recurrente (Milagros Takayama) indica ser la representante del partido político Fuerza Popular con RUC 20535603261; lo cual, no acredita formalmente, al no presentar documento alguno que sustente su dicho; por lo que, deberá aclarar presentando copia certificada de la inscripción de mandatos y poderes con una antigüedad no mayor a tres meses”, refirió.

Según la resolución, la demanda debe contar con “firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del abogado”, y que en este caso se observa que la demandante ha presentado dicho recurso “con firma digital”.

“Por lo que, es preciso que la demandante legalice su firma ante notario público o legalice ante el especialista, solicitando cita por el Módulo de Atención del Usuario (MAU) y presente escrito mediante el cual ratifique que se encuentra firmando la demanda”, acotó.

Por ello, se declaró inadmisible el hábeas data y se concedió el plazo de tres días para la subsanación de las deficiencias advertidas, bajo apercibimiento de archivar el expediente.

Fuerza Popular, representado por la excongresista Milagros Takayama, exigía que se le ordene la entrega de una copia certificada y en un CD de la “lista de electores” que fue usada en las mesas de votación a nivel distrital, provincial y en el extranjero, que fueron suscritas en la segunda vuelta electoral.

Entre sus fundamentos, asegura que hay un “número elevado de actas de votación que han sido objeto de falsificación de firmas, suplantación de electores en sus mesas de votación, observación de actas sin fundamento formal y material, así como la adulteración de los resultados finales”.

“Resulta ineludible, pertinente y totalmente necesario que el JNE pueda verificar y contrastar la lista de electores al momento de resolver las observaciones advertidas por la propia ONPE, pues ello permitiría conocer con exactitud cuántos electores verdaderamente sufragaron en una mesa y así evitar que se declaren nulos todos los votos de una mesa electoral”, se lee en el hábeas data.

A lo largo del documento, el partido fujimorista menciona en reiteradas ocasiones que hay “irregularidades presentadas masivamente en las mesas de sufragio” que distan de ser “un conjunto de hechos aislados”.

