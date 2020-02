La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró que desconoce en qué circunstancias fue hallado el documento de una pericia policial durante el allanamiento llevado a cabo por el fiscal José Domingo Pérez en el local de Fuerza Popular en el Centro de Lima.

En RPP Noticias, detalló que dicho documento no corresponde a las campañas electorales del 2011 y 2016, y dijo que los abogados de Fuerza Popular aclararán el tema durante las investigaciones.

"No es un documento contable correspondiente ni a la campaña del 2016 ni a la del 2011. Es un documento que parecería ser una pericia contable que no sabemos en qué circunstancias ha sido encontrado y no tengo la menor duda que va a ser esclarecido en la investigación por los abogados del partido", expresó.

“No he visto esa pericia, entiendo que hay una pericia contable dentro de la carpeta fiscal, no sé si de esa data, pero estoy segura [de] que los abogados de Fuerza Popular lo van a aclarar de la manera más clara posible”. agregó.

Como se recuerda, en parte del escrito, del 27 de diciembre del 2016, aparece un sello con el nombre de Walter Tello Brediñana, en el que además se consigna que este es un perito contable y coronel PNP. Sin embargo, no tiene la firma de Tello.

Por entonces, la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, de la 26 Fiscalía Penal de Lima, era quien encabezaba una investigación contra Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. El caso pasó luego al equipo especial Lava Jato.

Del mismo modo, Loza refirió que la documentación encontrada por el fiscal Pérez ya obra desde diciembre del 2017 en la fiscalía en originales, luego de los allanamientos realizados por el Equipo Especial del Caso Lava Jato en los locales de Fuerza Popular en la calle Morochucos y en Paseo Colón.

"Tengo conocimiento de documentación que ya tienen en original en la fiscalía y eso que todavía no han terminado de deslacrar. La documentación que se da cuenta del 2011 está relacionada a recibos y vouchers de los aportantes, que ya los tienen en original, y a los prints de la ONPE, que están en su página web, es decir, es documentación del 2017. Más de dos años y no han terminado de deslacrar", manifestó.

De otro lado, Giulliana Loza afirmó que el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, ha recibido varios pedidos de entrevistas para diversos medios de comunicación internacionales para informar sobre la situación de la excandidata presidencial.

Sin embargo, la abogada detalló que no está en los planes acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque primero se deben agotar todas las instancias nacionales.

“Hubo una confusión, a lo que se ha referido Mark es la comunidad internacional. Obviamente no podemos acudir a la Corte Interamericana ya. Estamos todavía dentro de los recursos ordinarios, hay que agotar eso”, subrayó.